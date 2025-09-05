دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که به زودی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهور روسیه صحبت خواهد کرد. این اظهارات پس از تماس او با ولودیمیر زلنسکی، رئیس ‌جمهور اوکراین و رهبران اروپایی مطرح شد.

ترامپ در جریان یک ضیافت شام در کاخ سفید با مدیران اجرایی شرکت‌ های تکنالوژی ایالات متحده، در پاسخ به سوال یک خبرنگار که آیا قصد دارد با رهبر کرملین صحبت کند، گفت: «بلی، این کار را خواهم کرد.»

این اظهارات در حالی بیان شد که روسیه حملات تازه‌ای را علیه اوکراین انجام داد. در منطقه خارکیف، سه نفر در شب پنج‌شنبه زمانی که نیروهای روسی با طیاره بدون سرنشین به روستای خوتیملیا حمله کردند، کشته شدند. به گفته اولگ سینه‌گوبوف، والی این منطقه، «دو مرد و یک زن کشته شدند و دو تن دیگر نیز زخمی شدند.» او افزود که برخی از قربانیان کارگران بودند.

در همان روز، دو کارمند شورای پناهندگان دنمارک در منطقه شمالی چرنیهیف اوکراین کشته شدند. این حادثه زمانی رخ داد که یک راکت روسی به منطقه‌ای که در حال پاکسازی ماین بود، برخورد کرد. مقامات محلی اعلام کردند که قربانیان کارگران بشردوستانه بودند، اما وزارت دفاع روسیه این ادعا را رد کرده و مدعی شد که هدف آن‌ ها یک سایت پرتاب طیاره های بدون سرنشین دوربرد بوده است.