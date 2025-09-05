سیاست
ترامپ می‌ گوید به زودی با پوتین صحبت خواهد کرد
رئیس ‌جمهور ایالات متحده از مذاکرات جدید با کرملین خبر می ‌دهد، در حالی که حملات در خارکیف و چرنیهیف باعث کشته شدن غیرنظامیان و کارکنان امدادی شده است
/ AP
5 سپتامبر 2025

دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که به زودی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهور روسیه صحبت خواهد کرد. این اظهارات پس از تماس او با ولودیمیر زلنسکی، رئیس ‌جمهور اوکراین و رهبران اروپایی مطرح شد.

ترامپ در جریان یک ضیافت شام در کاخ سفید با مدیران اجرایی شرکت‌ های تکنالوژی ایالات متحده، در پاسخ به سوال یک خبرنگار که آیا قصد دارد با رهبر کرملین صحبت کند، گفت: «بلی، این کار را خواهم کرد.»

این اظهارات در حالی بیان شد که روسیه حملات تازه‌ای را علیه اوکراین انجام داد. در منطقه خارکیف، سه نفر در شب پنج‌شنبه زمانی که نیروهای روسی با طیاره بدون سرنشین به روستای خوتیملیا حمله کردند، کشته شدند. به گفته اولگ سینه‌گوبوف، والی این منطقه، «دو مرد و یک زن کشته شدند و دو تن دیگر نیز زخمی شدند.» او افزود که برخی از قربانیان کارگران بودند.

در همان روز، دو کارمند شورای پناهندگان دنمارک در منطقه شمالی چرنیهیف اوکراین کشته شدند. این حادثه زمانی رخ داد که یک راکت روسی به منطقه‌ای که در حال پاکسازی ماین بود، برخورد کرد. مقامات محلی اعلام کردند که قربانیان کارگران بشردوستانه بودند، اما وزارت دفاع روسیه این ادعا را رد کرده و مدعی شد که هدف آن‌ ها یک سایت پرتاب طیاره های بدون سرنشین دوربرد بوده است.

هشدارهای هوایی تا صبح جمعه در مناطق خارکیف، چرنیهیف، زاپوریژیا، دنیپروپتروفسک و سومی فعال باقی ماند.

این حملات در حالی انجام شد که رهبران اروپایی تلاش ‌های تازه‌ای را برای فشار بر پوتین به منظور دستیابی به آتش‌بس یا توافق صلح آغاز کرده ‌اند. بیش از بیست کشور روز پنج‌شنبه تعهد کردند که نیروهایی را برای یک «نیروی اطمینان‌ بخش» آینده که پس از هرگونه توافق صلح احتمالی در اوکراین مستقر خواهد شد، اعزام کنند. هدف این نیروها جلوگیری از تجاوزات بیشتر روسیه است.

اما نگرانی‌ ها در حال افزایش است که مسکو علاقه چندانی به مذاکرات ندارد. پوتین در جریان سفر خود به پکن این هفته اعلام کرد که روسیه به جنگ ادامه خواهد داد، مگر اینکه شرایط صلح قابل قبولی حاصل شود.

جنگ اوکراین وارد سومین سال خود شده است و ده‌ ها هزار نفر کشته و میلیون‌ ها تن دیگر نیز آواره شده ‌اند. در حالی که رهبران غربی همچنان برای دستیابی به یک توافق تلاش می ‌کنند، حملات اخیر شدت مداوم این درگیری را برجسته می ‌کند.

