ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهور روسیه، هشدار داده است که هرگونه نیروهای خارجی که در اوکراین مستقر شوند، از سوی مسکو به‌ عنوان اهداف مشروع تلقی خواهند شد، اما تأکید کرد که در صورت امضای توافق‌نامه صلح، دیگر نیازی به چنین نیروهایی نخواهد بود.

پوتین روز جمعه در نشست اقتصادی شرقی در ولادی‌وستوک صحبت کرد و به نشست روز پنج‌شنبه در پاریس که به نام «ائتلاف مایل» شناخته می ‌شود، اشاره نمود. این گروه شامل کشورهایی است که از اوکراین حمایت نظامی می ‌کنند و وعده داده‌ اند پس از آتش‌بس نیرو اعزام کنند.

پوتین گفت: «در مورد احتمال حضور نیروهای نظامی در اوکراین — اگر امروز در اوکراین ظاهر شوند، آنها هدف مشروع برای اردوی روسیه خواهند بود.»

او افزود: «اگر توافقاتی حاصل شود که به صلح دراز مدت منجر گردد، من به ‌سادگی هیچ دلیلی برای حضور آنها در خاک اوکراین نمی ‌بینم. زیرا اگر این توافقات حاصل شوند، هیچ‌کس شکی ندارد که روسیه آنها را به ‌طور کامل اجرا خواهد کرد.»

برنامه ‌های اتحادیه اروپا برای تضمین‌ های امنیتی

این اظهارات پس از آن مطرح شد که امانوئل مکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه، اعلام کرد ۲۶ کشور تعهد داده‌ اند که تضمین‌ های امنیتی پس از جنگ را برای اوکراین فراهم کنند، که ممکن است شامل نیروهای بین‌المللی در خشکه، بحر و هوا باشد.

روسیه بارها به احتمال گسترش ناتو و تمایل کیف برای پیوستن به این ائتلاف به ‌عنوان یکی از دلایل تهاجم گسترده خود به اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ اشاره کرده است.