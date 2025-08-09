ایالات متحده حمایت آرام خود را از اسرائیل اعلام کرده است، زیرا اسرائیل برای گسترش عملیات خود در غزه آماده می شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا اظهار داشت که تصمیم گیری در این مورد به رهبران اسرائیل بستگی دارد.
ترامپ روز سه شنبه در پاسخ به سوالی درباره حمایت از طرح بحث برانگیز نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، برای پیشروی بیشتر در شهر غزه گفت: «این تقریباً به اسرائیل بستگی دارد.»
روز پنج شنبه، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، این موضع را تکرار کرد و به شبکه کاتولیکی EWTN گفت: «در نهایت، آنچه اسرائیل برای امنیت خود نیاز دارد، توسط خود اسرائیل تعیین خواهد شد.»
این اظهارات نشان دهنده تغییری در رویکرد قبلی امریکا برای میانجیگری در آتشبس است. با فروپاشی مذاکرات به دلیل عدم انعطاف پذیری اسرائیل، به نظر می رسد دولت ترامپ استراتژی اسرائیل برای ادامه عملیات خود را پذیرفته است.
جیدی ونس، معاون رئیس جمهور امریکا این پیام را روز جمعه در دیدار با دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا تکرار کرد.
او گفت: «ما می خواهیم شرایطی ایجاد کنیم که حماس دیگر نتواند به غیرنظامیان بی گناه اسرائیلی حمله کند و معتقدیم این امر باید از طریق نابودی حماس محقق شود.»
تصویب کابینه جنگ
کابینه جنگ اسرائیل روز پنج شنبه برنامه هایی برای حمله زمینی به مناطقی از جمله شهر غزه و چندین اردوگاه پناهندگان، جایی که گروگان ها احتمالاً نگهداری می شوند، پیش برد.
اردوی اسرائیل خواستار تخلیه های جدید در این مناطق شده است که نگرانی ها از تشدید بیشتر درگیری ها را افزایش داده است.
با وجود فشارهای بینالمللی، از جمله هشدارهای رهبران اروپایی و عرب برای بازنگری در گسترش حمله، ایالات متحده هیچ مخالفت علنی در این زمینه ابراز نکرده است.
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ هفته گذشته با نتانیاهو دیدار کرد. اگرچه جزئیات این گفتگوها فاش نشده است، این دیدار پیش از تصمیم اسرائیل برای گسترش عملیات صورت گرفت.
ایالات متحده اسرائیل را به افزایش کمکهای بشردوستانه به غزه ترغیب کرده است، اما همچنان به شدت با هرگونه توافقی که آزادی گروگان های اسرائیلی را تضمین نکند، مخالف است.
مقامات اسرائیلی می گویند ۴۹ گروگان همچنان در غزه هستند که ۲۷ نفر از آن ها احتمالاً جان باخته اند.
در همین حال، مایک هاکبی، سفیر امریکا در اسرائیل از رژیم اسرائیل دفاع کرده و انتقاد های رهبران خارجی را رد کرده است.
او در شبکه های اجتماعی نوشت: «آیا انتظار می رود اسرائیل به حماس تسلیم شود و آن ها را تغذیه کند، در حالی که گروگان های اسرائیلی در حال گرسنگی هستند؟» او این درخواست ها برای خویشتنداری را با «تغذیه نازی ها» در طول جنگ جهانی دوم مقایسه کرد.
جلسه شورای امنیت سازمان ملل
شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم اسرائیل برای اشغال شهر غزه را روز یکشنبه به جای شنبه بررسی خواهد کرد.
منابع دیپلماتیک به خبرگزاری آناتولی گفتند که تاریخ جلسه اضطراری تغییر کرده است.
این جلسه که قرار بود روز شنبه برگزار شود، به ۱۰ آگست منتقل شده و انتظار می رود ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی برگزار شود.
هیچ دلیلی برای این تغییر اعلام نشده است.
منابع اشاره کردند که بریتانیا، دنمارک، فرانسه، یونان و سلوانیا درخواست این جلسه اضطراری را کرده اند.
پس از تصمیم اسرائیل برای اشغال شهر غزه، این جلسه توسط تمام اعضای شورای امنیت به جز پاناما، که رئیس فعلی شورا است، و ایالات متحده تأیید شده است.