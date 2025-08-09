ایالات متحده حمایت آرام خود را از اسرائیل اعلام کرده است، زیرا اسرائیل برای گسترش عملیات خود در غزه آماده می ‌شود. دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور امریکا اظهار داشت که تصمیم‌ گیری در این مورد به رهبران اسرائیل بستگی دارد.

ترامپ روز سه ‌شنبه در پاسخ به سوالی درباره حمایت از طرح بحث ‌برانگیز نخست ‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، برای پیشروی بیشتر در شهر غزه گفت: «این تقریباً به اسرائیل بستگی دارد.»

روز پنج ‌شنبه، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، این موضع را تکرار کرد و به شبکه کاتولیکی EWTN گفت: «در نهایت، آنچه اسرائیل برای امنیت خود نیاز دارد، توسط خود اسرائیل تعیین خواهد شد.»

این اظهارات نشان ‌دهنده تغییری در رویکرد قبلی امریکا برای میانجی‌گری در آتش‌بس است. با فروپاشی مذاکرات به دلیل عدم انعطاف ‌پذیری اسرائیل، به نظر می ‌رسد دولت ترامپ استراتژی اسرائیل برای ادامه عملیات خود را پذیرفته است.

جی‌دی ونس، معاون رئیس ‌جمهور امریکا این پیام را روز جمعه در دیدار با دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا تکرار کرد.

او گفت: «ما می ‌خواهیم شرایطی ایجاد کنیم که حماس دیگر نتواند به غیرنظامیان بی ‌گناه اسرائیلی حمله کند و معتقدیم این امر باید از طریق نابودی حماس محقق شود.»

تصویب کابینه جنگ

کابینه جنگ اسرائیل روز پنج ‌شنبه برنامه‌ هایی برای حمله زمینی به مناطقی از جمله شهر غزه و چندین اردوگاه پناهندگان، جایی که گروگان ‌ها احتمالاً نگهداری می ‌شوند، پیش برد.

اردوی اسرائیل خواستار تخلیه ‌های جدید در این مناطق شده است که نگرانی ‌ها از تشدید بیشتر درگیری ‌ها را افزایش داده است.

با وجود فشارهای بین‌المللی، از جمله هشدارهای رهبران اروپایی و عرب برای بازنگری در گسترش حمله، ایالات متحده هیچ مخالفت علنی در این زمینه ابراز نکرده است.

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ هفته گذشته با نتانیاهو دیدار کرد. اگرچه جزئیات این گفتگوها فاش نشده است، این دیدار پیش از تصمیم اسرائیل برای گسترش عملیات صورت گرفت.