اردوغان در جریان این صحبت تأکید کرد که تورکیه همچنان در کنار فلسطین خواهد ایستاد.

اردوغان با اشاره به اظهارات فرانسه، بریتانیا و کانادا در مورد احتمال به رسمیت شناختن دولت فلسطین، این مواضع را ارزشمند دانست و افزود که انتقاد ها از اسرائیل در غرب رو به افزایش است. او همچنین تأکید کرد که تورکیه به تلاش‌ های خود برای صلح در منطقه ادامه خواهد داد.