10 اوت 2025
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه، در تماس تلفنی با محمود عباس، رئیس جمهور فلسطین، تصمیم اسرائیل برای اشغال غزه را «کاملاً غیرقابل قبول» خوانده است.
براساس اعلام اداره ارتباطات تورکیه در روز شنبه، این دو رهبر در مورد حملات اسرائیل به غزه و آخرین تحولات منطقه صحبت کردند.
اردوغان در جریان این صحبت تأکید کرد که تورکیه همچنان در کنار فلسطین خواهد ایستاد.
اردوغان با اشاره به اظهارات فرانسه، بریتانیا و کانادا در مورد احتمال به رسمیت شناختن دولت فلسطین، این مواضع را ارزشمند دانست و افزود که انتقاد ها از اسرائیل در غرب رو به افزایش است. او همچنین تأکید کرد که تورکیه به تلاش های خود برای صلح در منطقه ادامه خواهد داد.