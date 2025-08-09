ارمنستان و آذربایجان یک توافق ‌نامه صلح تاریخی را با میانجی‌گری ایالات متحده در کاخ سفید امضا کردند که به دهه ‌ها منازعه میان این دو کشور قفقاز جنوبی پایان رسمی می ‌دهد.

این توافق ‌نامه روز جمعه در جریان نشستی به میزبانی دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده، به امضا رسید. ترامپ این توافق ‌نامه که توسط الهام علی‌اف، رئیس‌ جمهور آذربایجان، و نیکول پاشینیان، نخست‌ وزیر ارمنستان، امضا شد را به‌ عنوان «یک پیشرفت تاریخی» توصیف کرد.

ترامپ پیش از امضای توافق ‌نامه گفت: «ما موفق شدیم صلح را میان ارمنستان و آذربایجان پس از دهه‌ ها منازعه برقرار کنیم.»

او از تلاش ‌های مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، استیو ویتکاف، نماینده ویژه و دیگر مقامات برای دستیابی به این توافق تقدیر کرد.

ترامپ افزود: «ارمنستان و آذربایجان متعهد شده ‌اند که برای همیشه به تمام درگیری ‌ها پایان دهند، تجارت، سفر و روابط دیپلماتیک را باز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.»

به‌ عنوان بخشی از این توافق ‌نامه، ترامپ همچنین محدودیت‌ های همکاری نظامی ایالات متحده با آذربایجان را لغو کرد و اعلام نمود که شرکت ‌های امریکایی سرمایه‌ گذاری‌ های قابل توجهی در هر دو کشور، به‌ ویژه در بخش انرژی، زیرساخت ‌ها و تکنالوژی انجام خواهند داد.

کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده توافق ‌نامه‌ های جداگانه‌ای با ارمنستان و آذربایجان در زمینه امنیت مرزی، همکاری اقتصادی، مشارکت ‌های تکنالوژیکی و تجارت امضا خواهد کرد.

یکی از مفاد کلیدی این تواف ق‌نامه شامل حقوق توسعه انحصاری ایالات متحده برای یک دهلیز استراتژیک پیشنهادی در قفقاز جنوبی است که به نام «دهلیز صلح و رفاه ترامپ» شناخته می ‌شود.

الهام علی‌اف، رئیس‌ جمهور آذربایجان، این توافق‌نامه را یک «لحظه تاریخی» توصیف کرد و گفت: «ما در حال نوشتن فصل جدیدی در روابط دوجانبه خود با ایالات متحده هستیم. این توافق ‌نامه صلح آغاز یک شراکت استراتژیک است.»

نیکول پاشینیان، نخست ‌وزیر ارمنستان نیز این احساس را تأیید کرد و توافق ‌نامه مذکور را «یک گام بزرگ برای صلح که تأثیر مثبتی بر منطقه و جهان خواهد داشت» خواند. او افزود: «امروز ما به یک نقطه عطف بزرگ دست یافته ‌ایم و پایه‌ای برای تاریخ جدید میان ارمنستان و آذربایجان می‌ گذاریم.»

نامزدی مشترک برای جایزه صلح نوبل