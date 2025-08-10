صدها هزار معترض در تورکیه و کشورهای اروپایی گردهمایی‌ ها و راهپیمایی ‌هایی را در همبستگی با فلسطینیان محاصره ‌شده در غزه برگزار کرده ‌اند و خواستار پایان دادن به کشتار اسرائیل در این منطقه شده‌ اند.

ده ‌ها هزار معترض حامی فلسطین شامگاه شنبه پس از نماز در میدان بایزید استانبول گردهم آمدند تا مخالفت خود را با نسل‌کشی و گرسنگی اجباری اسرائیل در غزه اعلام کنند.

این تظاهرات که شامل سازمان ‌های غیردولتی و بسیاری از اعضای اقشار جامعه بودند، با راهپیمایی به سوی مسجد تاریخی ایاصوفیه ادامه یافت.

در بریتانیا، مردم روز شنبه در لندن به خیابان‌ ها آمدند تا علیه حملات اسرائیل اعتراض کنند و خواستار آتش‌بس فوری شوند. این تظاهرات بخشی از سی‌ امین راهپیمایی ملی برای فلسطین بود.

صد ها هزار نفر از میدان راسل در مرکز لندن به سوی دفتر نخست ‌وزیری تحت شعار "غزه را از گرسنگی نجات دهید" راهپیمایی کردند.

کمپاین همبستگی با فلسطین، یکی از سازمان ‌دهندگان این تظاهرات، پیش از اعتراض در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اسرائیل فلسطینیان را در غزه از گرسنگی می‌ کشد. "دولت ما باید برای پایان دادن به نسل‌کشی اسرائیل اقدام کند."

معترضان با حمل پرچم‌ های فلسطین شعارهایی سر دادند که دولت بریتانیا را به "همدستی" در نسل‌کشی متهم می ‌کرد.

در سویدن و هالند، صدها نفر در استکهلم علیه برنامه ‌های اسرائیل برای اشغال غزه اعتراض کردند.

معترضان در منطقه اودن‌پلن با شعار هایی که حملات اسرائیل و حمایت امریکا از این کشور را محکوم می ‌کرد، گردهم آمدند و سپس به سوی وزارت خارجه راهپیمایی نمودند.

کابینه جنگ اسرائیل روز جمعه برنامه‌ های اشغال مورد مخالفت گسترده نخست ‌وزیر بنیامین نتانیاهو را تصویب کرد.

در آمستردام نیز بسیاری به خیابان ‌ها آمدند تا علیه این برنامه و حمایت غرب از اسرائیل اعتراض کنند. این تظاهرات خواستار ارسال فوری و بدون محدودیت کمک‌ ها به غزه شد.

در اسپانیا و سوئیس نیز چندین تظاهرات حامی فلسطین برگزار شد. در مادرید، معترضان علیه حملات اسرائیل و گرسنگی در غزه اعتراض کردند.

معترضان با حمل پرچم‌ های فلسطین شعار "پایان نسل‌کشی" سر دادند و علیه گرسنگی در غزه اعتراض کردند.