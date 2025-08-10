صدها هزار معترض در تورکیه و کشورهای اروپایی گردهمایی ها و راهپیمایی هایی را در همبستگی با فلسطینیان محاصره شده در غزه برگزار کرده اند و خواستار پایان دادن به کشتار اسرائیل در این منطقه شده اند.
ده ها هزار معترض حامی فلسطین شامگاه شنبه پس از نماز در میدان بایزید استانبول گردهم آمدند تا مخالفت خود را با نسلکشی و گرسنگی اجباری اسرائیل در غزه اعلام کنند.
این تظاهرات که شامل سازمان های غیردولتی و بسیاری از اعضای اقشار جامعه بودند، با راهپیمایی به سوی مسجد تاریخی ایاصوفیه ادامه یافت.
در بریتانیا، مردم روز شنبه در لندن به خیابان ها آمدند تا علیه حملات اسرائیل اعتراض کنند و خواستار آتشبس فوری شوند. این تظاهرات بخشی از سی امین راهپیمایی ملی برای فلسطین بود.
صد ها هزار نفر از میدان راسل در مرکز لندن به سوی دفتر نخست وزیری تحت شعار "غزه را از گرسنگی نجات دهید" راهپیمایی کردند.
کمپاین همبستگی با فلسطین، یکی از سازمان دهندگان این تظاهرات، پیش از اعتراض در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اسرائیل فلسطینیان را در غزه از گرسنگی می کشد. "دولت ما باید برای پایان دادن به نسلکشی اسرائیل اقدام کند."
معترضان با حمل پرچم های فلسطین شعارهایی سر دادند که دولت بریتانیا را به "همدستی" در نسلکشی متهم می کرد.
در سویدن و هالند، صدها نفر در استکهلم علیه برنامه های اسرائیل برای اشغال غزه اعتراض کردند.
معترضان در منطقه اودنپلن با شعار هایی که حملات اسرائیل و حمایت امریکا از این کشور را محکوم می کرد، گردهم آمدند و سپس به سوی وزارت خارجه راهپیمایی نمودند.
کابینه جنگ اسرائیل روز جمعه برنامه های اشغال مورد مخالفت گسترده نخست وزیر بنیامین نتانیاهو را تصویب کرد.
در آمستردام نیز بسیاری به خیابان ها آمدند تا علیه این برنامه و حمایت غرب از اسرائیل اعتراض کنند. این تظاهرات خواستار ارسال فوری و بدون محدودیت کمک ها به غزه شد.
در اسپانیا و سوئیس نیز چندین تظاهرات حامی فلسطین برگزار شد. در مادرید، معترضان علیه حملات اسرائیل و گرسنگی در غزه اعتراض کردند.
معترضان با حمل پرچم های فلسطین شعار "پایان نسلکشی" سر دادند و علیه گرسنگی در غزه اعتراض کردند.
هزاران نفر در ژاردین انگلیس ژنیو گردهم آمدند تا علیه گرسنگی اجباری و مرگ های ناشی از محاصره اسرائیل در غزه اعتراض کنند.
معترضان در این تظاهرات با برگزاری تحصن و سر دادن شعارهایی به زبان های انگلیسی، فرانسوی و عربی، حملات اسرائیل را محکوم کردند.
معترضان همچنین خواستار پایان حمایت بینالمللی از سرکوب فلسطینیان توسط اسرائیل شدند.
اسرائیل تاکنون بیش از ۶۱,۳۰۰ فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان، را در این منطقه محاصره شده از سال ۲۰۲۳ به قتل رسانده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا)، حدود ۱۱,۰۰۰ فلسطینی زیر آوار خانه های ویران شده هستند.
با این حال، کارشناسان معتقدند که تعداد واقعی قربانیان به طور قابل توجهی بیشتر از آمار اعلام شده توسط مقامات غزه است و ممکن است حدود ۲۰۰,۰۰۰ نفر باشد.
در طول این نسلکشی، اسرائیل بیشتر مناطق محاصره شده را به ویرانه تبدیل کرده و عملاً تمام جمعیت آن را آواره کرده است.
در نوامبر گذشته، محکمه کیفری بینالمللی حکم بازداشت نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین او، یوآو گالانت، را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.
اسرائیل همچنین با پروندهای در محکمه بینالمللی عدالت به اتهام نسلکشی در جنگ علیه غزه مواجه است.