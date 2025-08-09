سیاست
زلنسکی قبل از نشست امریکا و روسیه در مورد تصمیم ‌گیری ‌ها بدون اوکراین هشدار داد
نشست آلاسکا در تاریخ ۱۵ آگست اولین دیدار میان رؤسای جمهور فعلی ایالات متحده و روسیه خواهد بود
9 اوت 2025

ولودیمیر زلنسکی، رئیس ‌جمهور اوکراین روز شنبه هشدار داد که «تصمیم ‌گیری‌ ها بدون اوکراین» صلح را به ارمغان نخواهد آورد و هرگونه واگذاری قلمرو به روسیه را رد کرد.

او در شبکه‌ های اجتماعی نوشت: «اوکراینی ‌ها زمین خود را به اشغالگر نخواهند داد»، در حالی که دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور امریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهور روسیه آماده می ‌شوند تا هفته آینده در آلاسکا نشستی برای بحث درباره صلح در اوکراین برگزار کنند.

زلنسکی افزود: «هر تصمیمی علیه ما، هر تصمیمی بدون اوکراین، تصمیمی علیه صلح است. این تصمیم‌ ها هیچ نتیجه‌ای نخواهند داشت.» او همچنین تأکید کرد که جنگ «بدون ما، بدون اوکراین» پایان نخواهد یافت.

زلنسکی گفت که اوکراین «آماده تصمیمات واقعی است که می ‌تواند صلح را به ارمغان بیاورد»، اما تأکید کرد که این صلح باید «صلحی با عزت» باشد، بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه دهد.

مذاکرات ناکام

ده ‌ها هزار نفر از زمان آغاز حمله نظامی گسترده روسیه به اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ کشته شده‌ اند و میلیون‌ ها نفر مجبور به ترک خانه‌ های خود شده ‌اند.

سه دور مذاکرات میان روسیه و اوکراین در سال جاری نتیجه‌ای در بر نداشته است و مشخص نیست که آیا نشست آینده می ‌تواند صلح را نزدیک ‌تر کند یا خیر.

ترامپ روز جمعه در اعلام نشست با پوتین گفت: «برخی تبادل قلمرو ها به نفع هر دو طرف، اوکراین و روسیه، انجام خواهد شد»، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

ترامپ و پوتین آخرین بار در سال ۲۰۱۹ در نشست گروه ۲۰ در جاپان در دوران نخست ریاست ‌جمهوری ترامپ با یکدیگر دیدار کردند. از جنوری تاکنون نیز چندین بار تلفنی صحبت کرده‌ اند.

