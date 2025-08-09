ولودیمیر زلنسکی، رئیس ‌جمهور اوکراین روز شنبه هشدار داد که «تصمیم ‌گیری‌ ها بدون اوکراین» صلح را به ارمغان نخواهد آورد و هرگونه واگذاری قلمرو به روسیه را رد کرد.

او در شبکه‌ های اجتماعی نوشت: «اوکراینی ‌ها زمین خود را به اشغالگر نخواهند داد»، در حالی که دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور امریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهور روسیه آماده می ‌شوند تا هفته آینده در آلاسکا نشستی برای بحث درباره صلح در اوکراین برگزار کنند.

زلنسکی افزود: «هر تصمیمی علیه ما، هر تصمیمی بدون اوکراین، تصمیمی علیه صلح است. این تصمیم‌ ها هیچ نتیجه‌ای نخواهند داشت.» او همچنین تأکید کرد که جنگ «بدون ما، بدون اوکراین» پایان نخواهد یافت.

زلنسکی گفت که اوکراین «آماده تصمیمات واقعی است که می ‌تواند صلح را به ارمغان بیاورد»، اما تأکید کرد که این صلح باید «صلحی با عزت» باشد، بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه دهد.

مذاکرات ناکام