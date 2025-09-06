ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده است که روسیه بالاخره پذیرش عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را قبول کرده است، هرچند "با چنین تأخیری"، و از هنگری خواسته است که مخالفت خود با مذاکرات اوکراین را بازنگری کند.
زلنسکی در یک کنفرانس خبری با آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا گفت: "بالاخره ما از روسیه سیگنال هایی می شنویم که آنها عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را پذیرفته اند. جای تأسف است که آنها واقعیت را با چنین تأخیری قبول می کنند." این اظهارات به نقل از رسانه های اوکراینی بیان شده است.
او یاد آور شد که مسکو از سال ۲۰۱۳ با این مفکوره مخالفت کرده بود.
زلنسکی افزود: "اما اکنون برخی دیگر از دوستان بزرگ روسیه در اروپا باید این موضوع را بشنوند. حتی اگر پوتین مخالفتی نداشته باشد، مواضع برخی کشورها، به ویژه هنگری، در مورد بخش های از مذاکرات واقعاً عجیب به نظر می رسد."
روز س هشنبه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پس از مذاکرات با رابرت فیکو، نخست وزیر سلواکیا در پکن به خبرنگاران گفت که روسیه با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا مخالفتی ندارد.
اما او تأکید کرد که مسکو همچنان با عضویت اوکراین در ناتو به شدت مخالف است.
پوتین توضیح داد که روسیه بین این دو سازمان تفاوت قائل است و ناتو را تهدید مستقیم برای امنیت می داند، در حالی که اتحادیه اروپا را یک بلوک اقتصادی و سیاسی معرفی می کند.
او بار دیگر ادعای دیرینه خود را تکرار کرد که انتقال سیاسی اوکراین در سال ۲۰۱۴ یک کودتای مورد حمایت غرب بوده است.
اوکراین در فبروری ۲۰۲۲، اندکی پس از آغاز جنگ، به طور رسمی درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را ارائه کرد و در همان سال وضعیت نامزدی را دریافت نمود.
مذاکرات عضویت به دلیل اختلافات داخلی در اتحادیه اروپا، از جمله مخالفت هنگری که مراحل پیشرفت درخواست اوکراین را وتو کرده، به تعویق افتاده است.
زلنسکی گفت که کیف انتظار حمایت کامل از شرکای اروپایی خود را دارد.
او افزود: "بسیار مهم است که همه متحدان ما و تمام اعضای اتحادیه اروپا با یک صدا صحبت کنند. مسیر به سوی اروپا انتخاب مردم ما است و باید به آن احترام گذاشته شود."