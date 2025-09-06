دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که نشست گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۶ در شهر میامی برگزار خواهد شد. این نخستین بار در نزدیک به دو دهه است که ایالات متحده میزبان این گردهمایی اقتصادی بزرگ خواهد بود.

ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «همزمان با جشن ۲۵۰مین سالگرد استقلال کشورمان در سال آینده، ایالات متحده افتخار میزبانی نشست گروه ۲۰ را برای اولین بار در نزدیک به ۲۰ سال خواهد داشت.»

او افزود که دستور کار این نشست بر «رهایی از مقررات دست ‌و پا گیر، دسترسی به انرژی کم مصرف و پیشرفت در تکنالوژی های نوین» متمرکز خواهد بود.

ترامپ گفت که برنامه این نشست توسط اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، تهیه می‌ شود. بسنت این رویداد را به عنوان یک «گروه متمرکز» توصیف کرد و اشاره کرد که گروه ۲۰ به تدریج به «گروه ۱۰۰» تبدیل شده است.

رئیس‌ جمهور تأیید کرد که این نشست در زمین گلف ترامپ نشنال دورال در میامی برگزار خواهد شد، اما تأکید کرد که او از میزبانی این رویداد سودی نخواهد برد.

ترامپ گفت: «فکر می ‌کنم همه می‌ خواهند که این نشست در آنجا باشد، چون نزدیک به میدان هوایی است. این بهترین مکان است. زیباست.»