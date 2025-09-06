دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده، فرمانی را امضا کرده است که بر اساس آن نام وزارت دفاع به «وزارت جنگ» تغییر داده می ‌شود. این نامگذاری به عنوان بازگشت به عنوانی است که این وزارت تا پایان جنگ جهانی دوم داشت، زمانی که مقامات تصمیم گرفتند نقش پنتاگون در جلوگیری از درگیری‌ ها را برجسته کنند.

ترامپ این فرمان را در مراسمی در کاخ سفید در روز جمعه امضا کرد.

او به خبرنگاران گفت: «ما جنگ جهانی اول را بردیم، جنگ جهانی دوم را بردیم. ما همه چیز را قبل از آن و در میان آن بردیم، و سپس تصمیم گرفتیم که بیدار شویم و نام را به وزارت دفاع تغییر دادیم. بنابراین، حالا به وزارت جنگ باز می ‌گردیم.»

این آخرین تغییر در برند نظامی ایالات متحده است و شامل تصمیم ترامپ برای برگزاری یک رژه نظامی فوق‌العاده در مرکز واشنگتن دی‌ سی و بازگرداندن نام‌ های اصلی پایگاه‌ های نظامی است که پس از اعتراضات عدالت نژادی در سال ۲۰۲۰ تغییر داده شده بودند.

او همچنین هنجارهای معمول در مورد استقرار نیروهای نظامی در داخل کشور را به چالش کشیده است، از جمله ایجاد مناطق نظامی در امتداد مرز جنوبی ایالات متحده با مکسیکو برای کمک به سرکوب مهاجرت و اعزام نیرو ها به شهرهایی مانند لس ‌آنجلس و واشنگتن.

بر اساس یک برگه اطلاعاتی کاخ سفید, این فرمان به پیت هگست، وزیر دفاع امریکا و مقامات زیردست او اجازه می ‌دهد که از عناوین ثانویه مانند «وزیر جنگ» و «معاون وزیر جنگ» در مکاتبات رسمی و ارتباطات عمومی استفاده کنند.