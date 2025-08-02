خاقان فیدان, وزیر امور خارجه تورکیه به محمد اسماعیل درویش، رئیس شورای سیاسی حماس گفته است که اقدامات اسرائیل برای اخراج فلسطینیان از غزه و الحاق کرانه باختری اشغالی غیرقابل قبول است.
بر اساس منابع وزارت امور خارجه تورکیه، فیدان روز جمعه در استانبول با هیئتی از حماس به رهبری درویش دیدار کرد.
هیئت حماس تأکید کرد که میزان کمک های بشردوستانهای که به غزه ارسال می شود، بسیار کمتر از نیازهای واقعی است و از موضع غیرقابل انعطاف اسرائیل در مذاکرات آتشبس انتقاد کرد.
فیدان اظهار داشت که اسرائیل با گرسنگی دادن به مردم غزه، سیاست نسلکشی را ادامه می دهد و افزود که این رویکرد نشان می دهد دولت بنیامین نتانیاهو در رسیدن به آتشبس جدی نیست.
او تأکید کرد که اسرائیل با طولانی کردن مذاکرات آتشبس و مجبور نمودن مردم به جابجایی، قصد دارد مقاومت مردم غزه را بشکند.
فیدان با اشاره به حمایت تورکیه از ادامه مذاکرات، به افزایش حمایت عمومی بینالمللی از فلسطینیان اشاره کرد.
او بیان کرد که به دلیل فشار های عمومی، کشورهای بیشتری دولت فلسطین را به رسمیت می شناسند و اسرائیل به طور فزایندهای منزوی می شود.
فیدان همچنین تأیید کرد که حمایت تورکیه از آرمان فلسطین به قوی ترین شکل ممکن ادامه خواهد یافت.
اردوی اسرائیل با رد درخواست های بینالمللی برای آتشبس، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حملات شدیدی را علیه غزه آغاز کرده است که در نتیجه آن بیش از ۶۰ هزار فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان، کشته شده اند. این بمباران های بی وقفه باعث ویرانی این منطقه و کمبود مواد غذایی شده است.