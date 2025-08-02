فیدان با اشاره به حمایت تورکیه از ادامه مذاکرات، به افزایش حمایت عمومی بین‌المللی از فلسطینیان اشاره کرد.

او بیان کرد که به دلیل فشار های عمومی، کشورهای بیشتری دولت فلسطین را به رسمیت می ‌شناسند و اسرائیل به طور فزاینده‌ای منزوی می‌ شود.

فیدان همچنین تأیید کرد که حمایت تورکیه از آرمان فلسطین به قوی ‌ترین شکل ممکن ادامه خواهد یافت.

اردوی اسرائیل با رد درخواست‌ های بین‌المللی برای آتش‌بس، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حملات شدیدی را علیه غزه آغاز کرده است که در نتیجه آن بیش از ۶۰ هزار فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان، کشته شده ‌اند. این بمباران‌ های بی ‌وقفه باعث ویرانی این منطقه و کمبود مواد غذایی شده است.