ایالات متحده در دوره اول ریاست ‌جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۹ از این پیمان خارج شد و دلیل آن را عدم پایبندی روسیه عنوان نمود، در حالی که روسیه این اتهامات را رد کرد.

اعلامیه روز دوشنبه مسکو پس از آن صورت گرفت که ترامپ هفته گذشته دستور استقرار دو تحت البحری هسته‌ای امریکایی «نزدیک به روسیه» را در پاسخ به مدودف صادر کرد. مدودف اخیراً در شبکه ‌های اجتماعی با رئیس ‌جمهور امریکا تبادل نظرات تند داشته است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت که روسیه در مورد هرگونه اظهارات مرتبط با مسائل هسته‌ای «بسیار محتاط» است و در این زمینه موضعی «مسئولانه» اتخاذ کرده است.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «روسیه به موضوع عدم گسترش هسته‌ای بسیار توجه دارد. و البته ما معتقدیم که همه باید در مورد لفاظی‌ های هسته‌ای بسیار، بسیار محتاط باشند.»

ترامپ تهدید کرد که اگر جنگ در اوکراین را پایان ندهد به اعمال تحریم‌ هایی علیه روسیه خواهد پرداخت. وی روز یکشنبه اعلام کرد پیش از آنکه مهلت تحریم‌ های امریکا به پایان برسد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه‌اش این هفته به روسیه سفر خواهد کرد.