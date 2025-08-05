دیمیتری مدودف، رئیس جمهور پیشین روسیه، کشورهای ناتو را مسئول خروج مسکو از مهلت نامه مربوط به موشک های هستهای کوتاه و میان برد دانسته است.
مدودف که در حال حاضر به عنوان معاون رئیس شورای امنیت روسیه فعالیت می کند، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «بیانیه وزارت خارجه روسیه در مورد خروج از مهلت نامه استقرار موشک های میان برد و کوتاه برد، نتیجه سیاست های ضد روسی کشورهای ناتو است.»
او افزود: «این یک واقعیت جدید است که تمام مخالفان ما باید با آن روبرو شوند. انتظار گام های بیشتری را داشته باشید.»
اظهارات وی پس از آن مطرح شد که وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مسکو دیگر خود را به «محدودیت های خود خواسته قبلی» تحت پیمان نیروهای هستهای میان برد متعهد نمی داند.
این پیمان که در سال ۱۹۸۷ امضا شد، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی را ملزم می کرد تا تمام موشک های بالستیک و کروز هستهای و متعارف زمین پایه با برد ۵۰۰ تا ۵۵۰۰ کیلومتر را حذف و از استفاده دائمی آن ها خودداری کنند.
بسیار، بسیار محتاط باشید
ایالات متحده در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۹ از این پیمان خارج شد و دلیل آن را عدم پایبندی روسیه عنوان نمود، در حالی که روسیه این اتهامات را رد کرد.
اعلامیه روز دوشنبه مسکو پس از آن صورت گرفت که ترامپ هفته گذشته دستور استقرار دو تحت البحری هستهای امریکایی «نزدیک به روسیه» را در پاسخ به مدودف صادر کرد. مدودف اخیراً در شبکه های اجتماعی با رئیس جمهور امریکا تبادل نظرات تند داشته است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت که روسیه در مورد هرگونه اظهارات مرتبط با مسائل هستهای «بسیار محتاط» است و در این زمینه موضعی «مسئولانه» اتخاذ کرده است.
پسکوف به خبرنگاران گفت: «روسیه به موضوع عدم گسترش هستهای بسیار توجه دارد. و البته ما معتقدیم که همه باید در مورد لفاظی های هستهای بسیار، بسیار محتاط باشند.»
ترامپ تهدید کرد که اگر جنگ در اوکراین را پایان ندهد به اعمال تحریم هایی علیه روسیه خواهد پرداخت. وی روز یکشنبه اعلام کرد پیش از آنکه مهلت تحریم های امریکا به پایان برسد استیو ویتکاف، فرستاده ویژهاش این هفته به روسیه سفر خواهد کرد.