به گزارش رسانه های دولتی, کوریای شمالی برنامه اسرائیل برای الحاق و اشغال کامل غزه محاصره شده را محکوم کرده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه کوریای شمالی به خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی (KCNA) روز سه شنبه گفت: «تصمیم کابینه اسرائیل برای اشغال کامل نوار غزه فلسطین، یک اقدام آشکار در نقض قوانین بینالمللی است.»
اظهارات پیونگ یانگ پس از آن بیان شد که کابینه جنگ اسرائیل روز جمعه برنامه مرحلهای نخست وزیر بنیامین نتانیاهو برای اشغال مجدد کامل غزه را تصویب کرد.
سخنگوی وزارت خارجه کوریای شمالی گفت این اقدام «به وضوح نیت گانگستری اسرائیل برای تصاحب سرزمین به رسمیت شناخته شده بینالمللی فلسطین را نشان می دهد» و تأکید کرد که غزه بخشی جدایی ناپذیر از سرزمین فلسطین است.
کوریای شمالی «به شدت اقدام جنایتکارانه اسرائیل برای تصاحب سرزمین را که بحران انسانی در نوار غزه را تشدید کرده و صلح و ثبات در منطقه شرق میانه را به طور گستردهای نقض می کند، محکوم و رد می نماید.»
این مقام افزود: «ما به شدت از اسرائیل می خواهیم که فوراً حملات مسلحانه غیرقانونی علیه فلسطینیان را متوقف کرده و به طور کامل از نوار غزه عقب نشینی کند.»
نسل کشی اسرائیل در غزه
اسرائیل بیش از ۶۱,۵۰۰ فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان را در غزه محاصره شده کشته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین (WAFA)، حدود ۱۱,۰۰۰ فلسطینی زیر آوار خانه های ویران شده هستند.
با این حال، کارشناسان معتقدند که شمار واقعی قربانیان به طور قابل توجهی بیشتر از آمار اعلام شده توسط مقامات غزه است و تخمین می کنند که این تعداد ممکن است حدود ۲۰۰,۰۰۰ نفر باشد.
در طول این نسل کشی، اسرائیل بیشتر مناطق محاصره شده را به ویرانه تبدیل کرده و عملاً تمام جمعیت آن را آواره کرده است.
در نوامبر گذشته، محکمه کیفری بینالمللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو, نخست وزیر اسرائیل و یوآف گالانت وزیر دفاع پیشین او را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.
اسرائیل همچنین با پروندهای در محکمه بینالمللی عدالت به اتهام نسل کشی در جنگ علیه فلسطینیان در غزه محاصره شده مواجه است.