به گزارش رسانه ‌های دولتی, کوریای شمالی برنامه اسرائیل برای الحاق و اشغال کامل غزه محاصره ‌شده را محکوم کرده است.

یک سخنگوی وزارت خارجه کوریای شمالی به خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی (KCNA) روز سه‌ شنبه گفت: «تصمیم کابینه اسرائیل برای اشغال کامل نوار غزه فلسطین، یک اقدام آشکار در نقض قوانین بین‌المللی است.»

اظهارات پیونگ ‌یانگ پس از آن بیان شد که کابینه جنگ اسرائیل روز جمعه برنامه مرحله‌ای نخست ‌وزیر بنیامین نتانیاهو برای اشغال مجدد کامل غزه را تصویب کرد.

سخنگوی وزارت خارجه کوریای شمالی گفت این اقدام «به وضوح نیت گانگستری اسرائیل برای تصاحب سرزمین به رسمیت شناخته ‌شده بین‌المللی فلسطین را نشان می‌ دهد» و تأکید کرد که غزه بخشی جدایی ‌ناپذیر از سرزمین فلسطین است.

کوریای شمالی «به شدت اقدام جنایتکارانه اسرائیل برای تصاحب سرزمین را که بحران انسانی در نوار غزه را تشدید کرده و صلح و ثبات در منطقه شرق میانه را به طور گسترده‌ای نقض می ‌کند، محکوم و رد می ‌نماید.»

این مقام افزود: «ما به شدت از اسرائیل می ‌خواهیم که فوراً حملات مسلحانه غیرقانونی علیه فلسطینیان را متوقف کرده و به طور کامل از نوار غزه عقب ‌نشینی کند.»

نسل‌ کشی اسرائیل در غزه