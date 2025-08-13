سیاست
1 دقیقه مطالعه
وزیر امور خارجه سوریه به تورکیه سفر می ‌کند
انقره تأیید کرد که اسعد حسن الشیبانی در تاریخ ۱۳ آگست به تورکیه سفر خواهد کرد
وزیر امور خارجه سوریه به تورکیه سفر می ‌کند
/ AA
13 اوت 2025

وزارت امور خارجه تورکیه در یک اعلامیه رسمی خبر داده است که اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، روز چهارشنبه به تورکیه سفر خواهد کرد.

در این اعلامیه آمده است: «اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، در تاریخ ۱۳ آگست ۲۰۲۵ به تورکیه سفر خواهد کرد.» وزارت امور خارجه تورکیه جزئیات بیشتری در مورد برنامه این سفر ارائه نکرده است.

این سفر در حالی صورت می ‌گیرد که فعالیت ‌های دیپلماتیک منطقه‌ای همچنان ادامه دارد و بحث ‌های فزاینده‌ای در مورد مسائل امنیتی، بشردوستانه و سیاسی مرتبط با سوریه و همسایگان آن جریان دارد.

