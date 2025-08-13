وزارت امور خارجه تورکیه در یک اعلامیه رسمی خبر داده است که اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، روز چهارشنبه به تورکیه سفر خواهد کرد.

در این اعلامیه آمده است: «اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، در تاریخ ۱۳ آگست ۲۰۲۵ به تورکیه سفر خواهد کرد.» وزارت امور خارجه تورکیه جزئیات بیشتری در مورد برنامه این سفر ارائه نکرده است.