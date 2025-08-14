سیاست
ترامپ به روسیه هشدار داد
ترامپ می‌ گوید که نشست در آلاسکا احتمالاً با یک دیدار سه‌ جانبه دیگر میان او، پوتین و زلنسکی دنبال خواهد شد
14 اوت 2025

دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده، همتای روسی خود، ولادیمیر پوتین، را تهدید کرده است که اگر در نشست آینده ‌شان در آلاسکا با پایان دادن به جنگ اوکراین موافقت نکند، با «پیامد های بسیار شدید» روبرو خواهد شد.

ترامپ روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا روسیه با پیامد هایی روبرو خواهد شد اگر پوتین با پایان دادن به این درگیری موافقت نکند، به خبرنگاران گفت: «بلی، آنها روبرو خواهند شد.»

او افزود: «آنها با پیامد های بسیار جدی روبرو خواهند شد.» ترامپ این اظهارات را در جریان سخنرانی در مرکز کندی در واشنگتن دی‌ سی بیان کرد.

این اظهارات تنها چند ساعت پس از آن بیان شد که ترامپ در یک نشست مجازی با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین و دیگر رهبران اروپایی شرکت نمود. ترامپ این نشست را «بسیار خوب» توصیف کرد.

او گفت: «من به این نشست نمره ۱۰ می ‌دهم، می ‌دانید، بسیار، بسیار دوستانه بود.»

نشست دوم

این اظهارات در حالی مطرح می ‌شود که رئیس ‌جمهور برای اولین دیدار حضوری خود با پوتین در دوره دوم ریاست ‌جمهوری‌اش آماده می ‌شود. ترامپ گفت که این نشست حضوری که قرار است در شهر انکوریج، پرجمعیت ‌ترین شهر آلاسکا، برگزار شود، احتمالاً منجر به برگزاری یک نشست سه‌جانبه با حضور پوتین، زلنسکی و خودش خواهد شد.

او افزود: «احتمال بسیار خوبی وجود دارد که ما یک نشست دوم داشته باشیم که از نشست اول پربارتر خواهد بود، زیرا نشست اول برای این است که بفهمیم کجا هستیم و چه می ‌کنیم.»

ترامپ گفت: «اگر نشست اول خوب پیش برود، ما یک نشست دوم سریع خواهیم داشت. من دوست دارم این نشست تقریباً بلافاصله برگزار شود و یک نشست دوم سریع بین رئیس‌ جمهور پوتین، رئیس‌جمهور زلنسکی و خودم داشته باشیم، اگر آنها بخواهند.»

ترامپ گفت که در حالی که «برخی چیزهای بزرگ» می ‌توانند در نشست روز جمعه به دست آیند، این نشست عمدتاً برای «آماده ‌سازی زمینه» برای یک نشست سه‌ جانبه بعدی است که او اذعان کرد ممکن است برگزار نشود.

او گفت: «ممکن است نشست دومی وجود نداشته باشد، زیرا اگر احساس کنم که مناسب نیست آن را برگزار کنیم، چون پاسخ‌ هایی که باید داشته باشیم را دریافت نکرده ‌ایم، آن‌گاه نشست دومی نخواهیم داشت.»

