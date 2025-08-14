دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده، همتای روسی خود، ولادیمیر پوتین، را تهدید کرده است که اگر در نشست آینده ‌شان در آلاسکا با پایان دادن به جنگ اوکراین موافقت نکند، با «پیامد های بسیار شدید» روبرو خواهد شد.

ترامپ روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا روسیه با پیامد هایی روبرو خواهد شد اگر پوتین با پایان دادن به این درگیری موافقت نکند، به خبرنگاران گفت: «بلی، آنها روبرو خواهند شد.»

او افزود: «آنها با پیامد های بسیار جدی روبرو خواهند شد.» ترامپ این اظهارات را در جریان سخنرانی در مرکز کندی در واشنگتن دی‌ سی بیان کرد.

این اظهارات تنها چند ساعت پس از آن بیان شد که ترامپ در یک نشست مجازی با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین و دیگر رهبران اروپایی شرکت نمود. ترامپ این نشست را «بسیار خوب» توصیف کرد.

او گفت: «من به این نشست نمره ۱۰ می ‌دهم، می ‌دانید، بسیار، بسیار دوستانه بود.»

نشست دوم