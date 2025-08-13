دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در یک نشست مجازی با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و چندین رهبر اروپایی شرکت خواهد کرد. یک مقام کاخ سفید این مطلب را به خبرگزاری آنادولو اظهار داشت.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، روز چهارشنبه تأیید کرد که ترامپ در این نشست شرکت خواهد کرد. این خبر یک روز پس از آن اعلام شد که ، فریدریش مرز، صدراعظم آلمان از رئیس جمهور امریکا، زلنسکی و دیگر مقامات اروپایی دعوت به عمل آورد.
این نشست دو روز پیش از ملاقات ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا برگزار خواهد شد.
استفان کورنیلیوس، سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد که گفتگو های مجازی بر روی «گزینه های بیشتر برای اعمال فشار بر روسیه» و «آمادگی برای مذاکرات احتمالی صلح و مسائل مربوط به ادعا های ارضی و تضمین های امنیتی» متمرکز خواهد بود.
رهبران آلمان، فنلند، فرانسه، ایتالیا، پولند، بریتانیا و اوکراین، همراه با رئیس کمیسیون اروپا، رئیس شورای اروپا، دبیرکل ناتو و معاون رئیس جمهور امریکا در این نشست شرکت خواهند کرد.
کاخ سفید روز سه شنبه انتظارات از نشست آینده ترامپ با پوتین را کاهش.
کرولاین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، تأیید کرد که این نشست روز جمعه در شهر انکوریج، بزرگ ترین شهر آلاسکا، برگزار خواهد شد و هدف آن این است که ترامپ «درک بهتری از چگونگی پایان دادن به این جنگ» پیدا کند.
او به خبرنگاران گفت: «تنها یکی از طرفین درگیر در این جنگ در این نشست حضور خواهد داشت و هدف این است که رئیس جمهور بتواند درک دقیق تر و بهتری از چگونگی پایان دادن به این جنگ پیدا کند.» او همچنین تأکید کرد که زلنسکی در نشست آلاسکا حضور نخواهد داشت.
لیویت افزود که این نشست به درخواست پوتین برگزار می شود.
این گفتگوها اولین ملاقات حضوری میان رئیس جمهور روسیه و امریکا از جون ۲۰۲۱ خواهد بود، زمانی که پوتین با رئیس جمهور وقت امریکا، جو بایدن، در ژنیو سوئیس دیدار کرد.
این نشست همچنین اولین باری خواهد بود که یک رئیس جمهور روسیه از زمان فروش آلاسکا توسط امپراتوری روسیه به ایالات متحده در سال ۱۸۶۷، به این منطقه سفر می کند.