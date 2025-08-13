دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده، در یک نشست مجازی با ولودیمیر زلنسکی، رئیس ‌جمهور اوکراین و چندین رهبر اروپایی شرکت خواهد کرد. یک مقام کاخ سفید این مطلب را به خبرگزاری آنادولو اظهار داشت.

این مقام که نخواست نامش فاش شود، روز چهارشنبه تأیید کرد که ترامپ در این نشست شرکت خواهد کرد. این خبر یک روز پس از آن اعلام شد که ، فریدریش مرز، صدراعظم آلمان از رئیس ‌جمهور امریکا، زلنسکی و دیگر مقامات اروپایی دعوت به عمل آورد.

این نشست دو روز پیش از ملاقات ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهور روسیه در آلاسکا برگزار خواهد شد.

استفان کورنیلیوس، سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد که گفتگو های مجازی بر روی «گزینه‌ های بیشتر برای اعمال فشار بر روسیه» و «آمادگی برای مذاکرات احتمالی صلح و مسائل مربوط به ادعا های ارضی و تضمین‌ های امنیتی» متمرکز خواهد بود.

رهبران آلمان، فنلند، فرانسه، ایتالیا، پولند، بریتانیا و اوکراین، همراه با رئیس کمیسیون اروپا، رئیس شورای اروپا، دبیرکل ناتو و معاون رئیس ‌جمهور امریکا در این نشست شرکت خواهند کرد.

کاخ سفید روز سه ‌شنبه انتظارات از نشست آینده ترامپ با پوتین را کاهش.