کرملین روز پنج ‌شنبه اعلام کرد امکان دارد که دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده در روز های آینده با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود دیدار کند.

این دیدار اولین ملاقات میان یک رئیس‌ جمهور کنونی ایالات متحده و روسیه از زمان دیدار جو بایدن و پوتین در ژنیو در ماه جون ۲۰۲۱ خواهد بود و در حالی صورت می‌ گیرد که ترامپ تلاش دارد به حمله نظامی روسیه بر اوکراین پایان دهد.

یوری اوشاکوف، مشاور کرملین، به نقل از خبرگزاری‌های دولتی روسیه گفت: "به پیشنهاد طرف امریکایی، توافق اصولی برای برگزاری یک نشست دوجانبه در روزهای آینده حاصل شده است."

اوشاکوف افزود: "ما اکنون در حال کار روی جزئیات این نشست با همکاران امریکایی خود هستیم. هفته آینده به عنوان تاریخ هدف تعیین شده است."