ترامپ در روز های آینده با پوتین دیدار خواهد کرد
این تحول یک روز پس از آن رخ می ‌دهد که استیو ویتکاف، نماینده ایالات متحده با رهبر روسیه در مسکو دیدار کرد
14 ساعت پیش

کرملین روز پنج ‌شنبه اعلام کرد امکان دارد که دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده در روز های آینده با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود دیدار کند. 

این دیدار اولین ملاقات میان یک رئیس‌ جمهور کنونی ایالات متحده و روسیه از زمان دیدار جو بایدن و پوتین در ژنیو در ماه جون ۲۰۲۱ خواهد بود و در حالی صورت می‌ گیرد که ترامپ تلاش دارد به حمله نظامی روسیه بر اوکراین پایان دهد.

یوری اوشاکوف، مشاور کرملین، به نقل از خبرگزاری‌های دولتی روسیه گفت: "به پیشنهاد طرف امریکایی، توافق اصولی برای برگزاری یک نشست دوجانبه در روزهای آینده حاصل شده است."

اوشاکوف افزود: "ما اکنون در حال کار روی جزئیات این نشست با همکاران امریکایی خود هستیم. هفته آینده به عنوان تاریخ هدف تعیین شده است."

اوشاکوف همچنین گفت که مکان این نشست "به طور اصولی توافق شده است" اما جزئیات بیشتری در مورد محل برگزاری ارائه نکرد.

این اعلامیه یک روز پس از آن منتشر شد که استیو ویتکاف، نماینده ایالات متحده با پوتین در مسکو دیدار کرد.

ویتکاف پیشنهاد یک نشست سه ‌جانبه با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین را مطرح کرد، اما روسیه به این پیشنهاد پاسخی نداد. اوشاکوف افزود: "طرف روسی این گزینه را کاملاً بدون اظهار نظر رها کرد."

