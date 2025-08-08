دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تأکید کرده است که تصمیم برای توقف جنگ میان روسیه و اوکراین کاملاً به ولادیمیر پوتین بستگی دارد، در حالی که ضربالاجل تعیین شده توسط ترامپ برای موافقت رهبر روسیه با آتشبس تا روز جمعه نزدیک می شود.
ترامپ اظهار داشت که آماده است با پوتین دیدار کند—چه با حضور ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و چه بدون او—تا به گفته خودش «کشتار را متوقف کند.»
ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «این به او بستگی دارد.» وقتی از او پرسیده شد که آیا ضربالاجل آتش بس برای پوتین همچنان پابرجاست، افزود: «ما خواهیم دید که او چه می گوید. این به او بستگی دارد. بسیار نا امید کننده است.»
وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا دیداری میان پوتین و زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، پیش از ملاقات او با رهبر روسیه ضروری است، او پاسخ داد: «نه.»
ترامپ گفت: «آن ها می خواهند با من دیدار کنند و من هر کاری که بتوانم برای متوقف کردن کشتار انجام خواهم داد.»
در همان روز، پوتین امارات متحده عربی را به عنوان مکانی احتمالی برای دیدار با ترامپ پیشنهاد کرد و آن را «مکانی کاملاً مناسب» خواند.
پوتین گفت که مسکو و واشنگتن هر دو علاقه مند به برگزاری مذاکرات هستند.
او از کرملین اظهار داشت: «ما دوستان زیادی داریم که آماده اند به ما در سازماندهی چنین رویداد هایی کمک کنند. یکی از دوستان ما رئیس جمهور امارات متحده عربی است.»
در مورد نشست سه جانبه احتمالی با حضور زلنسکی، پوتین گفت که «در اصل» مخالفتی ندارد، اما بر لزوم «ایجاد شرایط لازم» پیش از برگزاری چنین نشستی تأکید کرد.
یوری اوشاکوف، مشاور رئیس جمهور روسیه، اشاره کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در جریان مذاکرات در مسکو احتمال برگزاری نشست سه جانبه را مطرح کرده است.
با این حال، کرملین اعلام کرد که در مورد این گزینه بحثی نکرده و تمرکز خود را بر ترتیب دادن یک نشست دوجانبه موفق میان ترامپ و پوتین گذاشته است.
در جریان دوره اول ریاست جمهوری ترامپ او و پوتین تماس های نزدیکی داشتند و حداقل پنج دیدار حضوری و نه تماس تلفنی، همراه با تبادل نامه های متعدد، انجام دادند.
تعاملات آن ها طیف گستردهای از مسائل جهانی، از جمله سوریه، اوکراین و کنترل تسلیحات را در بر می گرفت.
ترامپ اکنون به دستیاران خود دستور داده است تا تماس جدیدی با پوتین ترتیب دهند که ممکن است راه را برای نشستی با هدف پایان دادن به جنگ در اوکراین هموار کند.
در حالی که کرملین گزارش ها درباره دعوت احتمالی را کم اهمیت جلوه داده است، ترامپ اصرار دارد که آمادگی ها در حال انجام است.
تحلیلگران می گویند که یک دیدار مجدد میان ترامپ و پوتین می تواند بازگشتی به دیپلماسی شخصی باشد که بخش عمدهای از روابط قبلی رهبران را تعریف می کرد.