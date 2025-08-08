دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده بار دیگر تأکید کرده است که تصمیم برای توقف جنگ میان روسیه و اوکراین کاملاً به ولادیمیر پوتین بستگی دارد، در حالی که ضرب‌الاجل تعیین ‌شده توسط ترامپ برای موافقت رهبر روسیه با آتش‌بس تا روز جمعه نزدیک می ‌شود.

ترامپ اظهار داشت که آماده است با پوتین دیدار کند—چه با حضور ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین و چه بدون او—تا به گفته خودش «کشتار را متوقف کند.»

ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «این به او بستگی دارد.» وقتی از او پرسیده شد که آیا ضرب‌الاجل آتش ‌بس برای پوتین همچنان پابرجاست، افزود: «ما خواهیم دید که او چه می ‌گوید. این به او بستگی دارد. بسیار نا امید کننده است.»

وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا دیداری میان پوتین و زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین، پیش از ملاقات او با رهبر روسیه ضروری است، او پاسخ داد: «نه.»

ترامپ گفت: «آن ‌ها می‌ خواهند با من دیدار کنند و من هر کاری که بتوانم برای متوقف کردن کشتار انجام خواهم داد.»

در همان روز، پوتین امارات متحده عربی را به عنوان مکانی احتمالی برای دیدار با ترامپ پیشنهاد کرد و آن را «مکانی کاملاً مناسب» خواند.

پوتین گفت که مسکو و واشنگتن هر دو علاقه ‌مند به برگزاری مذاکرات هستند.

او از کرملین اظهار داشت: «ما دوستان زیادی داریم که آماده‌ اند به ما در سازماندهی چنین رویداد هایی کمک کنند. یکی از دوستان ما رئیس‌ جمهور امارات متحده عربی است.»