وضعیت فاجعه ‌بار انسانی

صدراعظم آلمان همچنین نگرانی ‌های برلین را در مورد وضعیت فاجعه ‌بار انسانی در غزه ابراز کرد، در حالی که گزارش ‌هایی از مرگ کودکان به دلیل گرسنگی و قحطی گسترده در میان جمعیت فلسطینی به دلیل محاصره و عملیات نظامی اسرائیل منتشر شده است.

مرز گفت, "دولت آلمان همچنان به شدت نگران رنج مداوم جمعیت غیر نظامی در غزه است. با این حمله برنامه ‌ریزی شده، دولت اسرائیل مسئولیت بیشتری نسبت به گذشته خواهد داشت". وی بار دیگر خواستار دسترسی کامل برای ارسال کمک ‌ها، از جمله برای سازمان‌ های ملل و نهاده ای غیر دولتی شد.

او همچنین از دولت اسرائیل خواست «هیچ گامی برای الحاق کرانه باختری برندارد»، در حالی که نگرانی‌ های بین‌المللی در حال افزایش است که چنین اقداماتی می ‌تواند تنش‌ ها را بیشتر کند و چشم‌ انداز راه ‌حل دو دولت را به خطر بیندازد.