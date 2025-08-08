سیاست
آلمان تمامی صادرات نظامی به اسرائیل را متوقف کرد
صدر اعظم آلمان از پلان اسرائیل برای اشغال غزه انتقاد کرد و گفت که هیچ گونه صادرات نظامی به اسرائیل که ممکن است در این فعالیت های نظامی استفاده شود را تأیید نخواهد کرد
آلمان به شدت از برنامه‌ های اسرائیل برای اشغال غزه انتقاد نموده و اعلام کرده است که بخشی از صادرات تجهیزات نظامی خود را به حالت تعلیق درآورده است.

فریدریش مرز, صدراعظم آلمان روز جمعه در بیانیه‌ای گفت,  "تحت این شرایط، دولت آلمان هیچ‌گونه صادرات تجهیزات نظامی که ممکن است در غزه استفاده شود را تأیید نخواهد کرد"

این رهبر محافظه‌ کار اشاره کرد که آلمان تاکنون از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت کرده، از ابتکارات برای آزادی گروگان‌ ها پشتیبانی نموده و برای خلع سلاح حماس تلاش کرده است و در طول این درگیری از اسرائیل حمایت کرده است.

مرز, با تأکید بر اینکه, "تصمیم کابینه اسرائیل در شب گذشته برای اقدام نظامی شدیدتر در غزه، از دیدگاه دولت آلمان، دستیابی به این اهداف را به طور فزاینده‌ای دشوار می‌ کند" افزود که دولت او دیگر هیچ صادرات نظامی به اسرائیل که ممکن است در این عملیات نظامی استفاده شود را تأیید نخواهد کرد.

وضعیت فاجعه ‌بار انسانی

صدراعظم آلمان همچنین نگرانی ‌های برلین را در مورد وضعیت فاجعه ‌بار انسانی در غزه ابراز کرد، در حالی که گزارش ‌هایی از مرگ کودکان به دلیل گرسنگی و قحطی گسترده در میان جمعیت فلسطینی به دلیل محاصره و عملیات نظامی اسرائیل منتشر شده است.

مرز گفت, "دولت آلمان همچنان به شدت نگران رنج مداوم جمعیت غیر نظامی در غزه است. با این حمله برنامه ‌ریزی شده، دولت اسرائیل مسئولیت بیشتری نسبت به گذشته خواهد داشت". وی بار دیگر خواستار دسترسی کامل برای ارسال کمک ‌ها، از جمله برای سازمان‌ های ملل و نهاده ای غیر دولتی شد.

او همچنین از دولت اسرائیل خواست «هیچ گامی برای الحاق کرانه باختری برندارد»، در حالی که نگرانی‌ های بین‌المللی در حال افزایش است که چنین اقداماتی می ‌تواند تنش‌ ها را بیشتر کند و چشم‌ انداز راه ‌حل دو دولت را به خطر بیندازد.

