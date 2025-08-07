رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه در نامهای به خانواده های شهدا و غازیان گفت, در روند ایجاد یک تورکیه عاری از تروریزم، هیچ جایی برای معامله، مذاکره، امتیازدهی یا تلاش های مخفیانه وجود ندارد.
اردوغان تأکید کرد که هر وجب از خاک این کشور با خون شهدا و غازیان آغشته شده است و صلح، امنیت و افتخاری که تورکیه امروز از آن برخوردار است، بیش از همه مدیون فداکاری های آنان میباشد. وی افزود که حفاظت از میراث آنان وظیفه اصلی دولت است.
او نوشت: «من به طور خاص از شما درخواست و خواهش می کنم که مطمئن باشید در هیچ مرحلهای از این روند، جایی برای معامله، مذاکره، امتیازدهی یا ابتکارات مخفیانه و خفت بار وجود نداشته و در آینده نیز وجود نخواهد داشت.»
اردوغان افزود: «هیچ گامی برداشته نشده و برداشته نخواهد شد که روح گرانبهای شهدا را آزرده کند یا خانواده های شهدا و غازیان ما را ناراحت نماید.»
او همچنین گفت که با تحقق اهداف یک کشور و منطقه عاری از تروریزم، فصل جدیدی برای تورکیه گشوده خواهد شد. اردوغان افزود: «برادری هزارساله ما به مرحله جدیدی خواهد رسید و بذرهای نفاقی که میان ما کاشته شده است، برای همیشه ریشه کن و دور انداخته خواهد شد.»
اردوغان همچنین نامهای به تمام شهروندان درباره اهداف تورکیه عاری از تروریزم ارسال کرد.
او گفت که با آگاهی از اینکه مسئولیت هر شهروند بر دوش آنان است، به طور خستگی ناپذیر برای یک تورکیه قوی و بزرگ تلاش می کنند.
مصمم به شکستن زنجیره خونین
اردوغان گفت که در طول ۲۳ سال گذشته، از طریق سرمایه گذاری ها، پروژه ها، اصلاحات، خدمات و مقرراتی که اجرا شده است، تورکیه به جایگاهی محترم در منطقه و صحنه جهانی ارتقا یافته است.
او تأکید کرد که با وجود تمام موانعی که در برابر آنان قرار داده شده است، با همکاری ملت، دموکراسی را تقویت کرده، حقوق و آزادی ها را گسترش داده و حاکمیت اراده ملی را در تمام نهاد های دولتی برقرار کرده اند.
اردوغان گفت که در حالی که به طور قاطعانه با تمام اشکال تروریزم مبارزه می کنند، تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از زندگی ۸۶ میلیون شهروند در صلح، آرامش و برادری انجام می دهند.
او افزود: «ما همراه با ملت خود مصمم هستیم زنجیره خونینی را که مانع از دستیابی کشورمان به اهدافش در نیم قرن گذشته شده است، بشکنیم. به خواست خدا، ما در نهایت به هدف تورکیه عاری از تروریزم و منطقه عاری از تروریزم خواهیم رسید.»
اردوغان گفت: «اطمینان داشته باشید، ما دقیقاً می دانیم که چه می کنیم و با هوش استراتژیک، نهایت دقت و حساسیت عمل می کنیم. هر گامی که برمی داریم با دقت محاسبه شده است.»
او افزود: «در تلاشهای ما برای یک تورکیه عاری از تروریزم، هیچ جایی برای فرآیند بده بستان، معامله یا گام هایی که استقلال و آینده ما را به خطر بیندازد وجود ندارد و هرگز وجود نخواهد داشت.»
اردوغان گفت: «ما هرگز اجازه نداده ایم و هرگز اجازه نخواهیم داد که هیچ تلاشی روح شریف شهدا را آزرده کند، غازیان ما را ناراحت نماید یا خانواده های قهرمانان شهید ما را غمگین و شرمنده کند.»