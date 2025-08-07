رجب طیب اردوغان، رئیس ‌جمهور تورکیه در نامه‌ای به خانواده‌ های شهدا و غازیان گفت, در روند ایجاد یک تورکیه عاری از تروریزم، هیچ جایی برای معامله، مذاکره، امتیازدهی یا تلاش‌ های مخفیانه وجود ندارد.

اردوغان تأکید کرد که هر وجب از خاک این کشور با خون شهدا و غازیان آغشته شده است و صلح، امنیت و افتخاری که تورکیه امروز از آن برخوردار است، بیش از همه مدیون فداکاری ‌های آنان میباشد. وی افزود که حفاظت از میراث آنان وظیفه اصلی دولت است.

او نوشت: «من به ‌طور خاص از شما درخواست و خواهش می ‌کنم که مطمئن باشید در هیچ مرحله‌ای از این روند، جایی برای معامله، مذاکره، امتیازدهی یا ابتکارات مخفیانه و خفت ‌بار وجود نداشته و در آینده نیز وجود نخواهد داشت.»

اردوغان افزود: «هیچ گامی برداشته نشده و برداشته نخواهد شد که روح گرانبهای شهدا را آزرده کند یا خانواده‌ های شهدا و غازیان ما را ناراحت نماید.»

او همچنین گفت که با تحقق اهداف یک کشور و منطقه عاری از تروریزم، فصل جدیدی برای تورکیه گشوده خواهد شد. اردوغان افزود: «برادری هزارساله ما به مرحله جدیدی خواهد رسید و بذرهای نفاقی که میان ما کاشته شده است، برای همیشه ریشه‌ کن و دور انداخته خواهد شد.»

اردوغان همچنین نامه‌ای به تمام شهروندان درباره اهداف تورکیه عاری از تروریزم ارسال کرد.

او گفت که با آگاهی از اینکه مسئولیت هر شهروند بر دوش آنان است، به‌ طور خستگی ‌ناپذیر برای یک تورکیه قوی و بزرگ تلاش می ‌کنند.

مصمم به شکستن زنجیره خونین