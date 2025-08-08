خاقان فیدان، وزیر امور خارجه تورکیه قرار است در تاریخ ۹ آگست به مصر سفر کند. این سفر دیپلماتیک مهم شامل دیدار با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر خواهد بود. منابع دیپلماتیک تورکیه این خبر را تأیید کرده اند.
این سفر در حالی انجام می شود که دو کشور صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک خود را جشن می گیرند. این دومین سفر فیدان به قاهره در سال جاری است. او پیش تر در نشست ۲۳ مارچ سازمان همکاری اسلامی و گروه تماس اتحادیه عرب درباره غزه شرکت کرده بود.
بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر نیز در تاریخ ۴ فبروری به تورکیه سفر کرده بود. آخرین دیدار این دو وزیر در ماه جون و در جریان پنجاه و یکمین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در استانبول صورت گرفت.
بحران غزه در محور گفتگو ها
در گفتگو های قاهره، روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و تقویت همکاری های چند جانبه میان دو کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. انتظار می رود بحران غزه محور اصلی این مذاکرات باشد. دو طرف دیدگاه های خود را درباره مذاکرات آتشبس میان حماس و اسرائیل که با میانجیگری مصر، قطر و ایالات متحده انجام می شود، تبادل خواهند کرد و تلاش ها برای تضمین ارسال بی وقفه کمک های بشردوستانه را هماهنگ خواهند ساخت.
فیدان همچنین انتظار می رود تأکید کند که اقدامات اسرائیل راه حل دو دولتی را تضعیف کرده و گام های اخیر این کشور برای الحاق غزه، بزرگ ترین مانع برای صلح و ثبات منطقهای است.
وزرای خارجه نتایج کنفرانس بینالمللی فلسطین که از ۲۸ تا ۳۰ جولای در نیویورک با مشارکت تورکیه برگزار شد را بررسی خواهند کرد و درباره همکاری در حمایت از بازسازی غزه گفتگو خواهند کرد. این ابتکار توسط تورکیه در نشست سازمان همکاری اسلامی در جده اوایل سال جاری حمایت شده بود.
اولویت های منطقهای و دوجانبه
گفتگوها همچنین شامل تحولات در لیبیا، سودان، سومالیا و دیگر مناطق شمال و شرق افریقا و منطقه ساحل خواهد بود و راه های همکاری دو کشور برای کمک به ثبات منطقهای بررسی خواهد شد.
روابط دوجانبه میان تورکیه و مصر در سال های اخیر با تماس های مکرر و دیدارهای متقابل شتاب گرفته است. امسال صدمین سالگرد تأسیس روابط دیپلماتیک میان دو کشور است و نشست بعدی شورای همکاری استراتژیک سطح بالا در سال ۲۰۲۶ تحت ریاست مشترک رؤسای جمهور رجب طیب اردوغان و عبدالفتاح السیسی برگزار خواهد شد. اولین نشست این شورا در سپتامبر ۲۰۲۴ در انقره برگزار شد.
مصر همچنان بزرگ ترین شریک تجاری تورکیه در افریقا است و تجارت دوجانبه میان دو کشور در سال ۲۰۲۴ به ۸.۸ میلیارد دالر رسید. هر دو طرف هدف دارند این رقم را در سال های آینده به ۱۵ میلیارد دالر افزایش دهند. سرمایه گذاری های تورکیه در مصر حدود ۳.۵ میلیارد دالر ارزش دارد.
این سفر در زمانی انجام می شود که تعاملات دیپلماتیک میان انقره و قاهره تجدید شده و بحران غزه به عنوان محور اصلی همکاری های آن ها عمل می کند.