خاقان فیدان، وزیر امور خارجه تورکیه قرار است در تاریخ ۹ آگست به مصر سفر کند. این سفر دیپلماتیک مهم شامل دیدار با عبدالفتاح السیسی، رئیس ‌جمهور مصر خواهد بود. منابع دیپلماتیک تورکیه این خبر را تأیید کرده ‌اند.

این سفر در حالی انجام می ‌شود که دو کشور صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک خود را جشن می‌ گیرند. این دومین سفر فیدان به قاهره در سال جاری است. او پیش‌ تر در نشست ۲۳ مارچ سازمان همکاری اسلامی و گروه تماس اتحادیه عرب درباره غزه شرکت کرده بود.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر نیز در تاریخ ۴ فبروری به تورکیه سفر کرده بود. آخرین دیدار این دو وزیر در ماه جون و در جریان پنجاه و یکمین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در استانبول صورت گرفت.

بحران غزه در محور گفتگو ها

در گفتگو های قاهره، روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و تقویت همکاری ‌های چند جانبه میان دو کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. انتظار می ‌رود بحران غزه محور اصلی این مذاکرات باشد. دو طرف دیدگاه‌ های خود را درباره مذاکرات آتش‌بس میان حماس و اسرائیل که با میانجی‌گری مصر، قطر و ایالات متحده انجام می ‌شود، تبادل خواهند کرد و تلاش‌ ها برای تضمین ارسال بی‌ وقفه کمک ‌های بشردوستانه را هماهنگ خواهند ساخت.

فیدان همچنین انتظار می ‌رود تأکید کند که اقدامات اسرائیل راه‌ حل دو دولتی را تضعیف کرده و گام‌ های اخیر این کشور برای الحاق غزه، بزرگ‌ ترین مانع برای صلح و ثبات منطقه‌ای است.