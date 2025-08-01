صحت و محیط
2 دقیقه مطالعه
سیاست گرسنگی اسرائیل در غزه جان یک کودک فلسطینی را گرفت
یک کودک دو ساله در غزه در حالی از گرسنگی جان داد که حمله نظامی و محاصره اسرائیل، غذا و دارو را برای غیر نظامیان غیرقابل دسترس ساخته است
/ Reuters
1 اوت 2025

مقامات صحی محلی روز پنجشنبه گفتند یک کودک دو ساله در غزه به دلیل سوء تغذی شدید جان باخت، زیرا محاصره و حملات نظامی اسرائیل بحران انسانی در این منطقه را عمیق ‌تر کرده است.

به گفته داکتران, احمد سمیر عبدالعال در شفاخانه ناصر در خان یونس درگذشت. وزن این کودک در زمان مرگ تنها ۸ کیلوگرام بود، که بسیار کمتر از وزن مورد انتظار ۱۲ کیلوگرام برای سن او است.

احمد و خانواده‌اش از رفح فرار کرده و در یک خیمه موقت در منطقه المواسی در غرب خان یونس پناه گرفته بودند، جایی که دسترسی به غذا، شیر و مواد اولیه به دلیل محدودیت ‌های مداوم اسرائیل تقریباً غیر ممکن است.

مرگ او بحران گرسنگی رو به وخامت در غزه را برجسته می ‌کند، جایی که محاصره تحمیل ‌شده توسط اسرائیل گذرگاه‌ های مرزی را برای بیش از پنج ماه بسته و مانع ورود غذا، دارو و شیر خشک نوزادان شده است.

به گفته وزارت صحت غزه, از آغاز جنگ اسرائیل در ۷ اکتوبر ۲۰۲۳، حداقل ۱۶۰ فلسطینی، از جمله ۹۱ کودک، به دلیل گرسنگی و سوء تغذی جان خود را از دست داده ‌اند.

نسل ‌کشی در غزه

recommended

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد روز س ه‌شنبه هشدار داد که یک نفر از هر سه نفر در غزه روز ها بدون غذا مانده‌ اند و این وضعیت را به عنوان «بدترین سناریوی ممکن» قحطی توصیف کرد.

تعداد کل قربانیان جنگ اسرائیل در غزه از ۶۰,۲۰۰ نفر فراتر رفته است، زیرا بمباران بی ‌وقفه این منطقه را ویران کرده و منجر به کمبود غذا شده است.

روز دوشنبه، گروه‌ های حقوق بشر اسرائیلی و داکتران برای حقوق بشر اسرائیل را به ارتکاب نسل ‌کشی در غزه متهم کردند و به تخریب سیستماتیک جامعه فلسطینی و نابودی عمدی سیستم صحی این منطقه اشاره کردند.

در نوامبر گذشته، محکمه بین‌المللی کیفری حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر اسرائیل و یوآف گالانت, وزیر دفاع پیشین او به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

اسرائیل همچنین با پرونده‌ای در محکمه بین‌المللی عدالت به اتهام نسل‌ کشی در جنگ علیه این منطقه روبرو است.

