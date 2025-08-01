مقامات صحی محلی روز پنجشنبه گفتند یک کودک دو ساله در غزه به دلیل سوء تغذی شدید جان باخت، زیرا محاصره و حملات نظامی اسرائیل بحران انسانی در این منطقه را عمیق ‌تر کرده است.

به گفته داکتران, احمد سمیر عبدالعال در شفاخانه ناصر در خان یونس درگذشت. وزن این کودک در زمان مرگ تنها ۸ کیلوگرام بود، که بسیار کمتر از وزن مورد انتظار ۱۲ کیلوگرام برای سن او است.

احمد و خانواده‌اش از رفح فرار کرده و در یک خیمه موقت در منطقه المواسی در غرب خان یونس پناه گرفته بودند، جایی که دسترسی به غذا، شیر و مواد اولیه به دلیل محدودیت ‌های مداوم اسرائیل تقریباً غیر ممکن است.

مرگ او بحران گرسنگی رو به وخامت در غزه را برجسته می ‌کند، جایی که محاصره تحمیل ‌شده توسط اسرائیل گذرگاه‌ های مرزی را برای بیش از پنج ماه بسته و مانع ورود غذا، دارو و شیر خشک نوزادان شده است.

به گفته وزارت صحت غزه, از آغاز جنگ اسرائیل در ۷ اکتوبر ۲۰۲۳، حداقل ۱۶۰ فلسطینی، از جمله ۹۱ کودک، به دلیل گرسنگی و سوء تغذی جان خود را از دست داده ‌اند.

نسل ‌کشی در غزه