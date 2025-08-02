بر اساس تخمین‌ های WFP، یک نفر از هر چهار فلسطینی در غزه با شرایط مشابه قحطی مواجه است و ۱۰۰ هزار زن و کودک از سوءتغذی شدید رنج می‌ برند.

اسرائیل از ۱۸ سال پیش محاصره غزه را حفظ کرده و از تاریخ ۲ مارچ تمامی گذرگاه‌ های مرزی را بسته است، که این اقدام مانع ورود کمک‌ های بشردوستانه شده و شرایط وخیم این منطقه را بدتر کرده است.

مقامات فلسطینی می ‌گویند که حداقل ۶۰۰ عراده موتر حامل کمک ها در روز برای تأمین نیاز های جمعیت ۲.۴ میلیونی این منطقه لازم است.

اردوی اسرائیل از تاریخ ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ حملات شدیدی را بر غزه آغاز کرده که تاکنون بیش از ۶۰,۳۰۰ فلسطینی را کشته است. بمباران‌ های بی ‌وقفه این منطقه را ویران کرده و باعث کمبود مواد غذایی شده است.