سه فلسطینی دیگر در غزه به دلیل گرسنگی جان باختند. این خبر را وزارت صحت عامه غزه اعلام کرده است.
وزارت صحت عامه در بیانیهای روز جمعه گفت: «شفاخانه ها در ۲۴ ساعت گذشته سه مورد فوتی را در غزه ثبت کرده اند که ناشی از قحطی و سوءتغذی بوده است.»
با این مرگ های جدید، شمار قربانیان گرسنگی از ماه اکتوبر ۲۰۲۳ به ۱۶۲ نفر رسیده است که شامل ۹۲ کودک می باشد.
هفته گذشته، برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد (WFP) هشدار داد که یک سوم جمعیت غزه برای چندین روز متوالی بدون غذا مانده اند، که این وضعیت ناشی از محاصره اسرائیل است.
بر اساس تخمین های WFP، یک نفر از هر چهار فلسطینی در غزه با شرایط مشابه قحطی مواجه است و ۱۰۰ هزار زن و کودک از سوءتغذی شدید رنج می برند.
اسرائیل از ۱۸ سال پیش محاصره غزه را حفظ کرده و از تاریخ ۲ مارچ تمامی گذرگاه های مرزی را بسته است، که این اقدام مانع ورود کمک های بشردوستانه شده و شرایط وخیم این منطقه را بدتر کرده است.
مقامات فلسطینی می گویند که حداقل ۶۰۰ عراده موتر حامل کمک ها در روز برای تأمین نیاز های جمعیت ۲.۴ میلیونی این منطقه لازم است.
اردوی اسرائیل از تاریخ ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ حملات شدیدی را بر غزه آغاز کرده که تاکنون بیش از ۶۰,۳۰۰ فلسطینی را کشته است. بمباران های بی وقفه این منطقه را ویران کرده و باعث کمبود مواد غذایی شده است.