بارنده گی‌ های شدید که در هفته‌ های اخیر باعث سیلاب‌ های گسترده در پاکستان شده و جان صد ها نفر را گرفته، به گفته یک مطالعه جدید، تحت تأثیر بحران اقلیمی تشدید شده است.

مطالعه‌ای که توسط گروه «تحلیل آب و هوای جهانی» (World Weather Attribution) انجام شده است، نشان می‌ دهد که بارنده گی ‌های بین ۲۴ جون تا ۲۳ جولای در پاکستان ۱۰ تا ۱۵ درصد به دلیل تغییرات اقلیمی سنگین‌ تر بوده و این امر باعث فروپاشی بسیاری از ساختمان‌ ها در مناطق شهری و روستایی این کشور شده است.

دولت پاکستان گزارش داده است که از تاریخ ۲۶ جون تاکنون، حداقل ۳۰۰ نفر جان باخته ‌اند و ۱۶۰۰ خانه به دلیل سیلاب‌ ها، بارنده گی‌های شدید و دیگر شرایط جوی آسیب دیده‌ اند.

ساقب حسن، یک تاجر ۵۰ ساله از شمال پاکستان، گفت که سیلاب در تاریخ ۲۲ جولای خانه او و ۱۸ خانه دیگر از بستگانش را همراه با مزارع آنها تخریب کرده است. حیوانات او نیز در سیلاب از تلف شده اند و این امر باعث خسارات سنگینی به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون روپیه (۳۶۰ هزار دالر) برای او و خانواده‌اش شده است.

او افزود که تنها هشدار آنها برای تخلیه خانه‌ هایشان در شهر کوچک سرورآباد، اعلامیه ‌های دقیقه آخری از مسجد محلی بود که آنها را به رفتن به مناطق مرتفع ‌تر ترغیب کرد.

حسن در تماس تلفنی گفت: «ما اکنون بی‌ خانمان هستیم. خانه‌ های ما تخریب شده‌ اند. تنها چیزی که دولت به ما داده است، جیره غذایی به ارزش ۵۰ هزار روپیه (۱۷۷ دالر) و هفت خیمه است که در دو هفته گذشته در آنها زندگی کرده ‌ایم.»

یک دانشمند اقلیمی مستقر در اسلام ‌آباد به نام یاکوب اشتاینر، که بخشی از این مطالعه نبوده است، گفت که دمای بالا و بارنده گی‌ های شدید که تحت تأثیر گرمایش جهانی تشدید شده‌ اند، سرعت وقوع رویداد های شدید آب و هوایی اخیر را بیشتر از پیش‌ بینی ‌های کارشناسان اقلیمی کرده است.

او افزود: «در هفته‌ های اخیر، ما در تلاش بوده ‌ایم تا تعداد رویداد ها را نه تنها در پاکستان، بلکه در منطقه جنوب آسیا بررسی کنیم که ما را شگفت ‌زده کرده است.»

اشتاینر، که یک زمین ‌شناس در دانشگاه گراتس اتریش است و منابع آبی و خطرات مرتبط در مناطق کوهستانی را مطالعه می ‌کند، گفت: «بسیاری از رویداد هایی که ما پیش‌ بینی می‌کردیم در سال ۲۰۵۰ رخ دهند، در سال ۲۰۲۵ اتفاق افتاده‌ اند، زیرا دما های این تابستان بار دیگر بسیار بالاتر از اوسط بوده است.»

باران ‌های شدید موسمی در ماه‌ های اخیر باعث مجموعه‌ای از بلایای طبیعی در جنوب آسیا شده است، به ویژه در کوه‌های هیمالیا که در پنج کشور گسترده ‌اند.

دریاچه‌ های یخی سرریز شده باعث سیلاب‌ هایی شدند که یک پل کلیدی را که نپال و چین را متصل می ‌کرد، همراه با چندین سد برق ‌آبی در ماه جولای تخریب کرد.

اوایل این هفته، یک روستا در شمال هند با سیلاب ‌ها و لغزش زمین مواجه شد که حداقل چهار نفر را کشت و صد ها تن دیگر نیز مفقود شدند.

نویسندگان مطالعه WWA که اوایل روز پنجشنبه منتشر شد، گفتند که بارندهگی‌هایی که در پاکستان تحلیل کرده ‌اند، نشان می ‌دهد که بحران اقلیمی سیلاب ‌ها را خطرناک‌ تر کرده است.