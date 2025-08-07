بارنده گی های شدید که در هفته های اخیر باعث سیلاب های گسترده در پاکستان شده و جان صد ها نفر را گرفته، به گفته یک مطالعه جدید، تحت تأثیر بحران اقلیمی تشدید شده است.
مطالعهای که توسط گروه «تحلیل آب و هوای جهانی» (World Weather Attribution) انجام شده است، نشان می دهد که بارنده گی های بین ۲۴ جون تا ۲۳ جولای در پاکستان ۱۰ تا ۱۵ درصد به دلیل تغییرات اقلیمی سنگین تر بوده و این امر باعث فروپاشی بسیاری از ساختمان ها در مناطق شهری و روستایی این کشور شده است.
دولت پاکستان گزارش داده است که از تاریخ ۲۶ جون تاکنون، حداقل ۳۰۰ نفر جان باخته اند و ۱۶۰۰ خانه به دلیل سیلاب ها، بارنده گیهای شدید و دیگر شرایط جوی آسیب دیده اند.
ساقب حسن، یک تاجر ۵۰ ساله از شمال پاکستان، گفت که سیلاب در تاریخ ۲۲ جولای خانه او و ۱۸ خانه دیگر از بستگانش را همراه با مزارع آنها تخریب کرده است. حیوانات او نیز در سیلاب از تلف شده اند و این امر باعث خسارات سنگینی به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون روپیه (۳۶۰ هزار دالر) برای او و خانوادهاش شده است.
او افزود که تنها هشدار آنها برای تخلیه خانه هایشان در شهر کوچک سرورآباد، اعلامیه های دقیقه آخری از مسجد محلی بود که آنها را به رفتن به مناطق مرتفع تر ترغیب کرد.
حسن در تماس تلفنی گفت: «ما اکنون بی خانمان هستیم. خانه های ما تخریب شده اند. تنها چیزی که دولت به ما داده است، جیره غذایی به ارزش ۵۰ هزار روپیه (۱۷۷ دالر) و هفت خیمه است که در دو هفته گذشته در آنها زندگی کرده ایم.»
یک دانشمند اقلیمی مستقر در اسلام آباد به نام یاکوب اشتاینر، که بخشی از این مطالعه نبوده است، گفت که دمای بالا و بارنده گی های شدید که تحت تأثیر گرمایش جهانی تشدید شده اند، سرعت وقوع رویداد های شدید آب و هوایی اخیر را بیشتر از پیش بینی های کارشناسان اقلیمی کرده است.
او افزود: «در هفته های اخیر، ما در تلاش بوده ایم تا تعداد رویداد ها را نه تنها در پاکستان، بلکه در منطقه جنوب آسیا بررسی کنیم که ما را شگفت زده کرده است.»
اشتاینر، که یک زمین شناس در دانشگاه گراتس اتریش است و منابع آبی و خطرات مرتبط در مناطق کوهستانی را مطالعه می کند، گفت: «بسیاری از رویداد هایی که ما پیش بینی میکردیم در سال ۲۰۵۰ رخ دهند، در سال ۲۰۲۵ اتفاق افتاده اند، زیرا دما های این تابستان بار دیگر بسیار بالاتر از اوسط بوده است.»
باران های شدید موسمی در ماه های اخیر باعث مجموعهای از بلایای طبیعی در جنوب آسیا شده است، به ویژه در کوههای هیمالیا که در پنج کشور گسترده اند.
دریاچه های یخی سرریز شده باعث سیلاب هایی شدند که یک پل کلیدی را که نپال و چین را متصل می کرد، همراه با چندین سد برق آبی در ماه جولای تخریب کرد.
اوایل این هفته، یک روستا در شمال هند با سیلاب ها و لغزش زمین مواجه شد که حداقل چهار نفر را کشت و صد ها تن دیگر نیز مفقود شدند.
نویسندگان مطالعه WWA که اوایل روز پنجشنبه منتشر شد، گفتند که بارندهگیهایی که در پاکستان تحلیل کرده اند، نشان می دهد که بحران اقلیمی سیلاب ها را خطرناک تر کرده است.
دانشمندان اقلیمی دریافته اند که یک جو گرم تر رطوبت بیشتری را در خود نگه می دارد که می تواند بارندهگیها را تشدید کند.
مریم زکریا، پژوهشگر مرکز سیاست محیط زیست در کالج امپریال لندن و نویسنده اصلی مطالعه WWA، گفت: «هر دهم درجه گرمایش باعث بارنده گی های شدیدتر موسمی خواهد شد و این نشان می دهد که چرا گذار سریع از سوختهای فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر بسیار ضروری است.»
با وجود اینکه پاکستان کمتر از یک درصد گازهای گرمایش دهنده زمین را تولید می کند، تحقیقات نشان می دهد که این کشور به طور نامتناسبی از رویداد های شدید آب و هوایی آسیب می بیند.
پاکستان در سال ۲۰۲۲ شاهد فصلی از باران های موسمی ویرانگر بود که بیش از ۱۷۰۰ نفر را کشت و حدود ۴۰ میلیارد دالر خسارت به بار آورد.
به گفته سازمان ملل متحد، بودجه های جهانی که برای مقابله با خسارات و آسیب های ناشی از بحران اقلیمی یا برای سازگاری با تغییرات اقلیمی ایجاد شده اند، به شدت کمتر از میزان مورد نیاز برای کمک به کشورهایی مانند پاکستان هستند.
سازمان ملل هشدار داده است که صندوق خسارات و آسیب های آن تنها بخش کوچکی از آنچه برای جبران خسارات اقتصادی سالانه مرتبط با تغییرات اقلیمی لازم است، در اختیار دارد.
به همین ترتیب، گزارش های سازمان ملل نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده و کشورهای اروپایی که مسئول بخش عمدهای از گازهای گرمایش دهنده زمین هستند، بسیار کمتر از میزان لازم برای تأمین مالی سازگاری ارائه می دهند.
این بودجه ها می توانند به بهبود مسکن و زیرساخت ها در مناطقی که در معرض سیلاب قرار دارند، کمک کنند.
گزارش WWA میگوید که بخش بزرگی از جمعیت شهری پاکستان در خانه های موقتی زندهگی می کنند که اغلب در مناطق سیلاب خیز قرار دارند. فروپاشی خانه ها عامل اصلی ۳۰۰ مرگ ذکر شده در این گزارش بوده و بیش از نیمی از آنها را شامل می شود.
مایا والبرگ از مرکز اقلیم صلیب سرخ و هلال احمر، که یکی از نویسندگان گزارش WWA نیز است، در بیانیهای گفت: «نیمی از جمعیت شهری پاکستان در سکونتگاه های ناپایدار زندهگی می کنند که سیلاب ها خانه ها را فرو می ریزند و جان ها را می گیرند.»
او افزود: «ساخت خانه های مقاوم در برابر سیلاب و جلوگیری از ساخت و ساز در مناطق سیلاب خیز می تواند تأثیرات باران های شدید موسمی را کاهش دهد.»