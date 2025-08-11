خوزه مانوئل آلبارس, وزیر امور خارجه اسپانیا روز دوشنبه اعلام کرد که نه کشورش و نه اتحادیه اروپا هرگز الحاق یک‌ جانبه غزه یا کرانه باختری را به رسمیت نخواهند شناخت و در عین حال تشدید نظامی اسرائیل در این مناطق را محکوم کرد.

وی به شبکه تلویزیونی RTVE اسپانیا گفت: «من فوراً واکنش نشان دادم و به شدت آن را محکوم کردم: نه ما و نه اتحادیه اروپا هرگز آن را به رسمیت نخواهیم شناخت.»

آلبارس تأکید کرد که آنچه شرق میانه در حال حاضر بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، امنیت برای مردم فلسطین و مردم اسرائیل است.

او هشدار داد: «این تشدید اشغال نظامی اسرائیل در غزه تنها مرگ و رنج بیشتری به همراه خواهد داشت، آزادی گروگان ‌ها را دشوارتر خواهد کرد و شرق میانه را بی ‌ثبات ‌تر خواهد ساخت.»

وی خواستار «آتش‌بس دائمی، پایان محاصره‌ای که اسرائیل بر غزه تحمیل کرده، رفع گرسنگی تحمیلی، ورود گسترده کمک ‌های بشردوستانه، آزادی فوری تمامی گروگان‌ ها و برقراری صلح نهایی شد که همان راه‌ حل دو دولت است.»

اسرائیل در حال حاضر با محکومیت‌ های فزاینده‌ای به دلیل جنگ نسل‌ کشی خود در غزه مواجه است، جایی که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۱,۰۰۰ فلسطینی کشته شده‌ اند.