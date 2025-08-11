خوزه مانوئل آلبارس, وزیر امور خارجه اسپانیا روز دوشنبه اعلام کرد که نه کشورش و نه اتحادیه اروپا هرگز الحاق یک جانبه غزه یا کرانه باختری را به رسمیت نخواهند شناخت و در عین حال تشدید نظامی اسرائیل در این مناطق را محکوم کرد.
وی به شبکه تلویزیونی RTVE اسپانیا گفت: «من فوراً واکنش نشان دادم و به شدت آن را محکوم کردم: نه ما و نه اتحادیه اروپا هرگز آن را به رسمیت نخواهیم شناخت.»
آلبارس تأکید کرد که آنچه شرق میانه در حال حاضر بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، امنیت برای مردم فلسطین و مردم اسرائیل است.
او هشدار داد: «این تشدید اشغال نظامی اسرائیل در غزه تنها مرگ و رنج بیشتری به همراه خواهد داشت، آزادی گروگان ها را دشوارتر خواهد کرد و شرق میانه را بی ثبات تر خواهد ساخت.»
وی خواستار «آتشبس دائمی، پایان محاصرهای که اسرائیل بر غزه تحمیل کرده، رفع گرسنگی تحمیلی، ورود گسترده کمک های بشردوستانه، آزادی فوری تمامی گروگان ها و برقراری صلح نهایی شد که همان راه حل دو دولت است.»
اسرائیل در حال حاضر با محکومیت های فزایندهای به دلیل جنگ نسل کشی خود در غزه مواجه است، جایی که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۱,۰۰۰ فلسطینی کشته شده اند.
این حملات نظامی باعث ویرانی گسترده در این منطقه شده و مرگ و میر ناشی از گرسنگی را نیز به همراه داشته است.
در پاسخ به پرسشی درباره نشست آینده دونالد ترامپ, رئیس جمهور امریکا و ولادیمیر پوتین, رئیس جمهور روسیه در روز جمعه، آلبارس گفت که مادرید از هر گامی صادقانه به سوی صلح حمایت می کند، «حتی اگر این گام اولیه، آتش بس باشد.»
با این حال، او نسبت به هر توافقی که به روسیه پاداش دهد هشدار داد.
او گفت که موضع اسپانیا از «آغاز این جنگ غیرقابل توجیه» تغییر نکرده است و بر لزوم حفظ «حاکمیت و تمامیت ارضی» تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که «هیچ چیزی نباید بدون حضور اوکراین درباره اوکراین تصمیم گیری شود.»
او تأکید کرد: «اگر برای متجاوز در این جنگ جایزهای وجود داشته باشد، اگر جنگ تجاوزی برای روسیه سودی داشته باشد، جهان فردا بی ثبات تر خواهد بود.» وی افزود: «تنها ولودیمیر زلنسکی, رئیس جمهور اوکراین و دولت اوکراین به طور قانونی مجاز به صحبت درباره آینده این کشور هستند.»