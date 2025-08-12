سیاست
زلنسکی ادعا می ‌کند که پوتین به جای آتش ‌بس، برای حملات بیشتر آماده می ‌شود
زلنسکی می ‌گوید هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که روس‌ ها برای یک وضعیت پسا جنگ آماده می ‌شوند و اضافه می ‌کند که پوتین مصمم است دیدار با ایالات متحده را به عنوان پیروزی شخصی خود ارائه دهد
11 ساعت پیش

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین ادعا کرده است که ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهور روسیه، به جای آتش ‌بس، برای "حملات تهاجمی جدید" آماده می ‌شود.

زلنسکی در سخنرانی خود در روز دوشنبه گفت: "هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که روس‌ ها سیگنالی برای آماده شدن به وضعیت پس از جنگ دریافت کرده باشند."

زلنسکی افزود که گزارش‌ های اطلاعاتی و نظامی نشان می‌ دهند که پوتین "تنها مصمم است که دیدار با امریکا را به عنوان پیروزی شخصی خود جلوه دهد و سپس همانند گذشته به اعمال فشار بر اوکراین ادامه دهد."

رئیس‌ جمهور اوکراین همچنین تأکید کرد که "هیچ نشانه‌ای وجود ندارد" که روسیه برای صلح آماده می‌ شود و افزود که جابجایی نیرو ها نشان‌ دهنده آمادگی برای حملات بیشتر است.

زلنسکی گفت: "اگر کسی برای صلح آماده می‌شود، این کاری نیست که انجام دهد."

رئیس‌ جمهور اوکراین افزود که کیف همچنان به اطلاع ‌رسانی به شرکای خود در مورد وضعیت میدان نبرد، دیپلماسی و برنام ه‌ریزی‌ های آینده روسیه ادامه می‌ دهد.

نشست آلاسکا

دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور امریکا، هفته گذشته اعلام کرد که میزبان پوتین در نشست آینده‌ای در آلاسکا خواهد بود تا در مورد پایان جنگ در اوکراین گفتگو کنند.

رهبران اروپایی که نگران هستند پوتین و ترامپ به توافقاتی برسند که شامل مصالحه ‌های غیرقابل قبول باشد، قصد دارند روز چهارشنبه به طور جداگانه با زلنسکی و ترامپ گفتگو کنند.

ترامپ گفت که تبادل زمین‌ ها باید انجام شود، موضوعی که زلنسکی بعداً آن را رد کرد.

فریدریش مرتز، صدراعظم آلمان، رهبران فرانسه، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی و همچنین رؤسای اتحادیه اروپا و ناتو را به گفتگو های مجازی در روز چهارشنبه دعوت کرده است.

دفتر مرتز روز دوشنبه اعلام کرد که این کنفرانس ویدیویی در چندین دور گفتگو به بررسی "گزینه‌ های بیشتر برای اعمال فشار بر روسیه" و "آمادگی برای مذاکرات احتمالی صلح و مسائل مرتبط با ادعاهای ارضی و امنیتی" خواهد پرداخت.

