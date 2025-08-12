نشست آلاسکا

دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور امریکا، هفته گذشته اعلام کرد که میزبان پوتین در نشست آینده‌ای در آلاسکا خواهد بود تا در مورد پایان جنگ در اوکراین گفتگو کنند.

رهبران اروپایی که نگران هستند پوتین و ترامپ به توافقاتی برسند که شامل مصالحه ‌های غیرقابل قبول باشد، قصد دارند روز چهارشنبه به طور جداگانه با زلنسکی و ترامپ گفتگو کنند.

ترامپ گفت که تبادل زمین‌ ها باید انجام شود، موضوعی که زلنسکی بعداً آن را رد کرد.

فریدریش مرتز، صدراعظم آلمان، رهبران فرانسه، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی و همچنین رؤسای اتحادیه اروپا و ناتو را به گفتگو های مجازی در روز چهارشنبه دعوت کرده است.

دفتر مرتز روز دوشنبه اعلام کرد که این کنفرانس ویدیویی در چندین دور گفتگو به بررسی "گزینه‌ های بیشتر برای اعمال فشار بر روسیه" و "آمادگی برای مذاکرات احتمالی صلح و مسائل مرتبط با ادعاهای ارضی و امنیتی" خواهد پرداخت.