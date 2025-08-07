دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که دولت او تحریم‌ های ثانوی بیشتری را بر کشورهایی که به خرید نفت روسیه ادامه می ‌دهند، اعمال خواهد کرد. این اظهارات چند ساعت پس از اعلام تحریم‌ های جدید بر هند بیان شد.

ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «شما شاهد تحریم‌ های ثانوی بیشتری خواهید بود. شما شاهد تحریم ‌های بسیار زیادی خواهید بود.» او اشاره کرد که چین ممکن است یکی از کشورهایی باشد که هدف این اقدامات قرار می ‌گیرد.

وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا پکن نیز با اقدامات مشابه روبرو خواهد شد، او پاسخ داد: «ممکن است اتفاق بیفتد. بستگی به این دارد که ما چگونه پیش می ‌رویم. ممکن است اتفاق بیفتد.» او به مذاکرات تجاری جاری با چین اشاره کرد و ادعا کرد که این مذاکرات پیشرفت‌ هایی داشته است.

در اوایل همان روز، ترامپ یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن ۲۵ درصد تعرفه اضافی بر واردات از هند اعمال می ‌شود. او این اقدام را پاسخی به آنچه «فروش مجدد و سودجویی مداوم» دهلی نو از نفت خام روسیه توصیف کرد، دانست.