ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت که "توافقات" که در نشستی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در ماه اگست به دست آمده است، زمینه را برای صلح در اوکراین هموار کرده است و او در این مورد با رهبرانی که در نشست منطقوی در چین شرکت می کنند، بحث خواهد کرد.
پوتین در نشست سازمان همکاریهای شانگهای که نارندرا مودی نخستوزیرهند وهبران آسیای میانه، خاورمیانه، آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی در آن شرکت خواهندداشت، شرکت میکند. این نشست در تیانجین به میزبانی شی جین پینگ رئیس جمهور چین برگزار میشود.
پوتین در این نشست گفت: "ما از تلاش ها و پیشنهادات چین و هند که هدف آن تسهیل حل بحران اوکراین است، بسیار قدردانی می کنیم."
او افزود: «امیدوارم که تفاهماتی که در نشست اخیر روسیه و امریکا در آلاسکا به دست آمده نیز به این هدف کمک کند.»
پوتین اظهار داشت که او نتایج مذاکرات خود را با ترامپ روز یکشنبه به تفصیل به شی جی پینگ انتقال داده است و گفت که او جزئیات بیشتر در مورد "کار فعلی" در مورد حل منازعه را در مذاکرات دوجانبه با رهبر چین و سایر اشتراک کنندگان به اشتراک خواهد گذاشت.
او گفت، "برای اینکه یک راه حل پایداروطولانی مدت در اوکراین تامین گردد، باید به عوامل اصلی بحران رسیدگی شود."
پوتین با تاکید براینکه بخشی ازمنبع منازعه اوکراین ناشی از "تلاش غرب برای ادغام اوکراین در ناتو" بوده است، در این زمینه به غرب هشدار داد.