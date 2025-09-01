ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت که "توافقات" که در نشستی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در ماه اگست به دست آمده است، زمینه را برای صلح در اوکراین هموار کرده است و او در این مورد با رهبرانی که در نشست منطقوی در چین شرکت می کنند، بحث خواهد کرد.

پوتین در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای که نارندرا مودی نخست‌وزیرهند وهبران آسیای میانه، خاورمیانه، آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی در آن شرکت خواهندداشت، شرکت می‌کند. این نشست در تیانجین به میزبانی شی جین پینگ رئیس جمهور چین برگزار میشود.

پوتین در این نشست گفت: "ما از تلاش ها و پیشنهادات چین و هند که هدف آن تسهیل حل بحران اوکراین است، بسیار قدردانی می کنیم."

او افزود: «امیدوارم که تفاهماتی که در نشست اخیر روسیه و امریکا در آلاسکا به دست آمده نیز به این هدف کمک کند.»