"به صفت بدیل یک نظم جهانی "

هدف شی جی پینگ عبارت ازدسترسی سازمان با تاسیس یک بانک جدید و تاکید روی گسترش وفراهم ساختن قرضه میباشد.

آلفرد وو، استاد دانشکده سیاست عامه لی کوان یو در دانشگاه ملی سنگاپور گفت: «نظم جهانی به رهبری ایالات متحده در حال زوال جدی است وشی جی پینگ میخواهد یک نظم جهانی جایگزین را ارائه کند؛ این روایت اصلی است.»

شی همچنان اظهارداشت که لازم است تا دولت ها "با ذهنیت جنگ سرد، منازعات مبتنی بربلاک وقلدری مخالفت کنند واز سیستم بین المللی متمرکزبرملل متحد محافظت کنند" و "ساختن یک جهان چند قطبی عادلانه و منظم، جهانی شدن اقتصادی فراگیر" و "یک سیستم حکومتداری جهانی عادلانه تر و معقول تر" را ترویج کنند.

اعضای فعلی سازمان همکاری شانگهای که در 2001 تأسیس شد شامل روسیه، بلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و اوزبیکستان میگردد. افغانستان و مغولستان از جایگاه ناظر برخوردارهستند، در حالی که ۱۴ کشور که اکثراً از جنوب شرق آسیا و خاورمیانه هستند، "شرکای گفتگو" میباشند.