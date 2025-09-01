در نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای در تیانجین، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین اعلام کرد که ایجاد یک بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای تسریع خواهد شد، زیرا هدف این سازمان گسترش نفوذ و دسترسی اش در سطح جهان است.
شی جین پینگ در سخنرانی افتتاحیه روز دوشنبه اش گفت: "از انجایی که معلوم است اوضاع جهانی به طور فزاینده ای پیچیده وآشفته میشود، کشورهای عضوبا مسئولیت های سنگین ترامنیتی و توسعوی روبرو هستند."
رهبر چین تعهد کرده است که طی سه سال آینده ۱.۴ میلیارد دالر به اعضای سازمان شانگهای قرضه بدهد، اما نه به طور خاص برای بانک جدید.
دراین نشست برعلاوه ای شی جین پینگ وولادیمیر پوتین رئیس جمهورروسیه، عده ای از رهبران دیگر کشورهای جهان نیزشرکت میکنند.
سازمان همکاری شانگهای که در ابتداء به صفت یک وزنه درمقابل نفوذ ایالات متحده در آسیای میانه دیده میشد، با رشد و کسب نفوذ در طول سالها، امروزه به صفت یک انجمن متمرکز بر امنیت به فعالیتهای حود ادامه میدهد.
"به صفت بدیل یک نظم جهانی "
هدف شی جی پینگ عبارت ازدسترسی سازمان با تاسیس یک بانک جدید و تاکید روی گسترش وفراهم ساختن قرضه میباشد.
آلفرد وو، استاد دانشکده سیاست عامه لی کوان یو در دانشگاه ملی سنگاپور گفت: «نظم جهانی به رهبری ایالات متحده در حال زوال جدی است وشی جی پینگ میخواهد یک نظم جهانی جایگزین را ارائه کند؛ این روایت اصلی است.»
شی همچنان اظهارداشت که لازم است تا دولت ها "با ذهنیت جنگ سرد، منازعات مبتنی بربلاک وقلدری مخالفت کنند واز سیستم بین المللی متمرکزبرملل متحد محافظت کنند" و "ساختن یک جهان چند قطبی عادلانه و منظم، جهانی شدن اقتصادی فراگیر" و "یک سیستم حکومتداری جهانی عادلانه تر و معقول تر" را ترویج کنند.
اعضای فعلی سازمان همکاری شانگهای که در 2001 تأسیس شد شامل روسیه، بلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و اوزبیکستان میگردد. افغانستان و مغولستان از جایگاه ناظر برخوردارهستند، در حالی که ۱۴ کشور که اکثراً از جنوب شرق آسیا و خاورمیانه هستند، "شرکای گفتگو" میباشند.