ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در نشستی که در چارچوب نشست سازمان همکاریهای شانگهای در شهر بندری تیانجین چین برگزار شده بود، با رجب طیب اردوغان دیدار کرد. پوتین باتشکراز تلاشهای میانجیگری تورکیه در بحران اوکراین ابراز اطمینان کرد که انقره همچنان "نقش ویژه" خود را در یافتن یک راه حل خواهد داشت.
پوتین خاطرنشان کرد که ازماه می سه دور مذاکرات مستقیم میان روسیه واوکراین دراستانبول برگزار شده است. او تذکر داد که این مذاکرات طرفین را قادر ساخته است تا در مورد موضوعات بشردوستانه پیشرفت کنند.
پوتین باتاکید براینکه نقش انقره در پروسه ایجاد فضا برای گفتگوها موثر بوده است، کمکهای تورکیه در این عرصه را با"اهمیت وضروری" توصیف کرد.
رهبر روسیه با بیان اینکه او و اردوغان همچنان در مورد موضوعات مختلف منطقوی مانند شرق میانه، افریقای شمالی و قفقاز بحث و گفتگوکردند، اظهار داشت که همکاریهای تاسیس شده در این زمینه ها "به خوبی ملموس، مفید و بر اساس اعتماد متقابل بوده است."
پوتین اظهارداشت که جلسات منظم درسطح رهبران به حفظ یک گفتگوی سازنده و محترمانه کمک میکند و این با اصول همسایگی خوب مطابقت دارد.
پوتین همچنان رشد دوامدار تجارت و سرمایه گذاری بین دوکشور را برجسته ساخته و متذکر گردید که تجارت دوجانبه درسال گذشته 6.6 فیصد افزایش یافته است و پیش بینی میشود که در نیمه اول سال 2025 3 فیصد دیگر افزایش خواهد یافت. پوتین اظهارداشت که شرکت های روسی در بخش های متالورژی (علم فلزات)و خودکار تورکیه فعال هستند، در حالیکه شرکت های تورکی در روسیه در بخشهای انجنیری میخانیکی، صنایع چوبی و کندنکاری و فلزکاری حضور قابل توجهی دارند.
رهبر روسیه همچنان تاکید کرد که کار کمیسیون بین دولتی که در ماه جون در مسکو برگزار شد، یک عامل در افزایش همکاری های اقتصادی بوده است.
پوتین با توصیف همکاری انرژی به عنوان "واقعاً استراتژیک"، اظهار داشت که محموله های گاز طبیعی از طریق خطوط لوله جریان آبی و جریان تورک بدون وقفه ادامه دارد و روسیه همچنان یک عرضه کننده عمده تورکیه است.
پوتین همچنان نیروگاه هستوی آق قویو را که توسط شرکت روس اتوم روسیه ساخته شده است، برجسته ساخت و این پروژه را "پرچمدار" روابط دوجانبه خواند و بر ماهیت طولانی مدت این مشارکت تاکید کرد.
کرملین تصاویری را از استقبال گرم هیئتهای روسی و تورکی در مذاکرات رسمی آستانه منتشر کرد. این فلم ها نشان میداد که الکسی لیخاچف رئیس روس اتوم و سرگئی سیویلف وزیر انرژی روسیه با همتایان تورکی شان بشمول الپ ارسلان بیرقدار وزیر انرژی دست میدهند و مصافحه ای صمیمانه ای داشتند.
پوتین همچنان بر اهمیت اعتماد سیاسی بین مسکو و انقره تاکید کرد و گفت که همکاری فراتر از مسایل دوجانبه است تا مسایل منطقوی و بین المللی را در بر بگیرد. او تذکر داد که هماهنگ کردن شیوه ها در ساحات مانند شرق میانه و افریقای شمالی برای هر دو طرف ارزشمند است.