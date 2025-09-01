ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در نشستی که در چارچوب نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر بندری تیانجین چین برگزار شده بود، با رجب طیب اردوغان دیدار کرد. پوتین باتشکراز تلاشهای میانجیگری تورکیه در بحران اوکراین ابراز اطمینان کرد که انقره همچنان "نقش ویژه" خود را در یافتن یک راه حل خواهد داشت.

پوتین خاطرنشان کرد که ازماه می سه دور مذاکرات مستقیم میان روسیه واوکراین دراستانبول برگزار شده است. او تذکر داد که این مذاکرات طرفین را قادر ساخته است تا در مورد موضوعات بشردوستانه پیشرفت کنند.

پوتین باتاکید براینکه نقش انقره در پروسه ایجاد فضا برای گفتگوها موثر بوده است، کمکهای تورکیه در این عرصه را با"اهمیت وضروری" توصیف کرد.

رهبر روسیه با بیان اینکه او و اردوغان همچنان در مورد موضوعات مختلف منطقوی مانند شرق میانه، افریقای شمالی و قفقاز بحث و گفتگوکردند، اظهار داشت که همکاریهای تاسیس شده در این زمینه ها "به خوبی ملموس، مفید و بر اساس اعتماد متقابل بوده است."

پوتین اظهارداشت که جلسات منظم درسطح رهبران به حفظ یک گفتگوی سازنده و محترمانه کمک میکند و این با اصول همسایگی خوب مطابقت دارد.

پوتین همچنان رشد دوامدار تجارت و سرمایه گذاری بین دوکشور را برجسته ساخته و متذکر گردید که تجارت دوجانبه درسال گذشته 6.6 فیصد افزایش یافته است و پیش بینی میشود که در نیمه اول سال 2025 3 فیصد دیگر افزایش خواهد یافت. پوتین اظهارداشت که شرکت های روسی در بخش های متالورژی (علم فلزات)و خودکار تورکیه فعال هستند، در حالیکه شرکت های تورکی در روسیه در بخشهای انجنیری میخانیکی، صنایع چوبی و کندنکاری و فلزکاری حضور قابل توجهی دارند.