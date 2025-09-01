رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور جمهوری تورکیه روز دوشنبه در چارچوب بیست و پنجمین اجلاس شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای، باسای چی، منشی اول کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، درتیانجین دیداروگفتگو کرد. دراین دیدار تلاش‌های انقره برای تعمیق روابط با پیکین برجسته شد.

این ضیافت کاری شام که در مهمانخانه تیانجین برگزار شد، به دنبال مذاکرات دوجانبه اردوغان با شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز قبل برگزار شد.

اردوغان گفت، "در جلسه دیروزمان، به رئیس جمهور شی بر عزم خود برای توسعه همکاری با کشور شما در تمام عرصه ها تاکید کردیم."

اردوغان با بیان اینکه تورکیه هدف تقویت روابط با چین را در پلاتفورم های چندجانبه دارد، گفت، "ما آرزو داریم تا این همکاری را در پلاتفورم های مانند ملل متحد، G20، و بریکس تقویت نماییم. ما توقع حمایت دوامدارشما برای پیشرفت روابط با سازمان همکاری شانگهای را داریم. "

اردوغان اظهارداشت:« ازنظرروابط اقتصادی، انقره هدف دارد تا حجم تجارت خود با چین را که در حال حاضرحدود 50 میلیارد دالراست، به یک "روش متوازن و پایدار" افزایش دهد، واین نشان دهنده مقصد او برای کاهش کسر تجارت است.

همچنان در این جلسه حاکان فیدان وزیرامور خارجه، الپارسلان بیرقداروزیرانرژی ومنابع طبیعی، محمد شیمشک وزیر خزانه داری ومالیه، یاشرگولروزیردفاع ملی، محمد فاتح کاجیر وزیر صنایع و تکنالوژی، بولات وزیر تجارت و ابراهیم قلین رئیس سازمان ملی استخبارات تورکیه(MIT) نیز حضور داشتند.