اردوغان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای با یک مقام ارشد چینی دیدار کرد و خواستار روابط عمیق‌تر شد
رئیس جمهور اردوغان اظهار داشت: «انقره میخواهد تا حجم تجارت خود با چین راکه در حال حاضر تقریباً 50 میلیارد دالر است، به یک "روش متوازن و پایدار" که نشان دهنده علاقه به کاهش کسر تجارت است،افزایش دهد،»
/ AA
1 سپتامبر 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور جمهوری تورکیه روز دوشنبه در چارچوب بیست و پنجمین اجلاس شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای، باسای چی، منشی اول کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، درتیانجین دیداروگفتگو کرد. دراین دیدار تلاش‌های انقره برای تعمیق روابط با پیکین برجسته شد.

این ضیافت کاری شام که در مهمانخانه تیانجین برگزار شد، به دنبال مذاکرات دوجانبه اردوغان با شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز قبل برگزار شد.

اردوغان گفت، "در جلسه دیروزمان، به رئیس جمهور شی بر عزم خود برای توسعه همکاری با کشور شما در تمام عرصه ها تاکید کردیم."

اردوغان با بیان اینکه تورکیه هدف تقویت روابط با چین را در پلاتفورم های چندجانبه دارد، گفت، "ما آرزو داریم تا این همکاری را در پلاتفورم های مانند ملل متحد، G20، و بریکس تقویت نماییم. ما توقع حمایت دوامدارشما برای پیشرفت روابط با سازمان همکاری شانگهای را داریم. "

اردوغان اظهارداشت:« ازنظرروابط اقتصادی، انقره هدف دارد تا حجم تجارت خود با چین را که در حال حاضرحدود 50 میلیارد دالراست، به یک "روش متوازن و پایدار" افزایش دهد، واین نشان دهنده مقصد او برای کاهش کسر تجارت است.

همچنان در این جلسه حاکان فیدان وزیرامور خارجه، الپارسلان بیرقداروزیرانرژی ومنابع طبیعی، محمد شیمشک وزیر خزانه داری ومالیه، یاشرگولروزیردفاع ملی، محمد فاتح کاجیر وزیر صنایع و تکنالوژی، بولات وزیر تجارت و ابراهیم قلین رئیس سازمان ملی استخبارات تورکیه(MIT) نیز حضور داشتند.

اجلاس عالی اردوغان و شی

اردوغان روز یکشنبه طی یک نشست دوجانبه درتیانجین باشی جین پینگ رئیس جمهورچین دیدارکرد.

در این دیدار، شی از روحیه "خودکفایی و متکی به خود" تورکیه تمجید کرد و نقش فزاینده این کشور را به صفت یک قدرت در حال ظهور برجسته کرد.

رهبرچین تاکیدکردکه هردو کشورچین وتورکیه، به صفت اعضای مهم جنوب جهانی، تعهد مشترک به استقلال و خودکفایی دارند.

شی خواستارهمسویی نزدیکتربین ابتکارکمربندوجاده چین وپروژه دهلیزمیانه تورکیه شده وگفت که توسعه هماهنگ روابط دوجانبه را تقویت خواهندداد ومنافع اساسی هردوکشوررا تامین خواهندکرد. او همچنان متذکرشد که این همکاری میتواند اهداف گسترده تر جنوب جهانی را پیش ببرد.

رهبرچین تاکیدکردکه لازم است تادوکشور با استفاده ازمرحله ای صلح، در راستای فعالیتهای توسعوی وهمکاریهای دوجانبه سرمایه گذاری کنند، همکاری استراتژیک چین وتورکیه را افزایش دهندوبه طورمشترک درایجاد یک سیستم حکومتداری جهانی عادلانه تر و متساوی الحقوق تر کمک کنند.

