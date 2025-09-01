بیست و پنجمین نشست سازمان همکاری شانگهای (SCO) روز دوشنبه با سخنرانی افتتاحیه شی جین پینگ, رئیس جمهور چین آغاز شد.

رئیس‌ جمهور چین اعلام کرد که این کشور با تمامی اعضای سازمان همکاری شانگهای همکاری خواهد کرد تا این مجمع امنیتی منطقه‌ای را به سطح جدیدی ارتقا دهد. او همچنین از هدف خود برای ایجاد یک نظم جدید امنیت جهانی پرده برداشت.

شی جین‌پینگ در سخنان افتتاحیه خود که خطاب به بیش از ۲۰ رهبر جهان در نشست دو روزه در شهر تیانجین چین ایراد شد، گفت که سازمان همکاری شانگهای الگویی برای نوع جدیدی از روابط بین‌المللی ارائه کرده است. او افزود که این مجمع به طور قاطع با مداخله خارجی مخالفت می‌ کند.

رئیس ‌جمهور چین رفتارهای «قلدرمآبانه» در نظم جهانی را مورد انتقاد قرار داد و از رهبران خواست که به «عدالت و انصاف» پایبند باشند و با ذهنیت جنگ سرد، تقابل اردوگاهی و رفتارهای قلدرمآبانه مخالفت کنند.

او گفت: «سازمان همکاری شانگهای باید از قدرت بازار های بزرگ خود بهره‌ برداری کند»، و بر اهمیت «عدالت» و «انصاف» و همچنین همکاری اقتصادی در میان تعرفه‌ های امریکا تأکید کرد.