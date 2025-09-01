بیست و پنجمین نشست سازمان همکاری شانگهای (SCO) روز دوشنبه با سخنرانی افتتاحیه شی جین پینگ, رئیس جمهور چین آغاز شد.
رئیس جمهور چین اعلام کرد که این کشور با تمامی اعضای سازمان همکاری شانگهای همکاری خواهد کرد تا این مجمع امنیتی منطقهای را به سطح جدیدی ارتقا دهد. او همچنین از هدف خود برای ایجاد یک نظم جدید امنیت جهانی پرده برداشت.
شی جینپینگ در سخنان افتتاحیه خود که خطاب به بیش از ۲۰ رهبر جهان در نشست دو روزه در شهر تیانجین چین ایراد شد، گفت که سازمان همکاری شانگهای الگویی برای نوع جدیدی از روابط بینالمللی ارائه کرده است. او افزود که این مجمع به طور قاطع با مداخله خارجی مخالفت می کند.
رئیس جمهور چین رفتارهای «قلدرمآبانه» در نظم جهانی را مورد انتقاد قرار داد و از رهبران خواست که به «عدالت و انصاف» پایبند باشند و با ذهنیت جنگ سرد، تقابل اردوگاهی و رفتارهای قلدرمآبانه مخالفت کنند.
او گفت: «سازمان همکاری شانگهای باید از قدرت بازار های بزرگ خود بهره برداری کند»، و بر اهمیت «عدالت» و «انصاف» و همچنین همکاری اقتصادی در میان تعرفه های امریکا تأکید کرد.
رئیس جمهور چین همچنین وعده داد که ۲ میلیارد یوان (۲۸۰.۴ میلیون دالر) به صورت کمک مالی به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال جاری اختصاص دهد.
او افزود که چین در سه سال آینده ۱۰ میلیارد یوان (۱.۴ میلیارد دالر) دیگر به عنوان وام به بانک های عضو کنسرسیوم بین بانکی سازمان همکاری شانگهای ارائه خواهد کرد.
پیش از ارائه بیانیه های ملی، رهبران این بلوک ۱۰ عضوی، از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، برای گرفتن عکس خانوادگی در شهر تیانجین ایستادند که تصاویر آن از تلویزیون پخش شد.
در پایان این نشست، انتظار می رود که رهبران اعلامیه تیانجین را امضا کنند و یک استراتژی ۱۰ ساله را همراه با اسناد نتایج در زمینه امنیت، تجارت، انرژی و همکاری فرهنگی تصویب نمایند.
این نشست همچنین بیانیه هایی در مورد هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد صادر خواهد کرد.