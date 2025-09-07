به گفته پولیس, بیش از ۴۰۰ نفر روز شنبه در لندن در جریان یک اعتراض پرتنش در حمایت از گروه «اقدام فلسطین» که تحت قوانین ضد تروریسم ممنوع شده است، بازداشت شدند.
چند صد نفر در مقابل پارلمان بریتانیا تظاهرات کردند و برخی پلاکارد هایی با نوشته هایی چون «من مخالف نسلکشی هستم. من از اقدام فلسطین حمایت می کنم» در دست داشتند.
پولیس لندن در بیانیهای که اواخر روز شنبه منتشر شد، اعلام کرد که «بیش از ۴۲۵ نفر... در ارتباط با این اعتراض بازداشت شده اند.»
در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: «اکثریت این بازداشت ها به دلیل حمایت از یک سازمان ممنوعه صورت گرفته است.»
پولی اسمیت، یک متقاعد ۷۴ ساله، گفت: «افرادی که در این تجمع حضور دارند، تروریست نیستند.» او افزود: «این ممنوعیت باید لغو شود.»
نایجل، مدیرعامل ۶۲ ساله یک شرکت بازیافت که از ذکر نام خانوادگی خود خودداری کرد، گفت: «ممنوعیتی که در ماه جولای اعمال شد، کاملاً نامناسب است.»
او پیش از بازداشت شدن، در حالی که معترضان به پولیس شعار «شرم بر شما!» می دادند، گفت: «آن ها باید وقت بیشتری را صرف تلاش برای جلوگیری از نسلکشی کنند، نه جلوگیری از معترضان.»
درگیری هایی میان افسران پولیس و معترضانی که سعی داشتند از بازداشت ها جلوگیری کنند، رخ داد. پولیس اعلام کرد که بیش از ۲۵ نفر به اتهام «حمله به افسران پولیس و سایر تخلفات نظم عمومی» بازداشت شدند.
کلیر اسمارت، معاون کمیسر پولیس، گفت که افسران با «سوء استفاده های غیرقابل تحمل» از جمله مشت، لگد و تف مواجه شده اند.
او افزود: «نقش ما در زمینه اعتراضات همچنان... اجرای قانون و اطمینان از این است که کسانی که حق اعتراض خود را اعمال می کنند، بتوانند این کار را با امنیت انجام دهند.»
گروه اقدام فلسطین تحت قانون تروریسم بریتانیا در سال ۲۰۰۰ ممنوع شده است.
منتقدان، از جمله سازمان ملل متحد و چندین گروه کمپاین، این ممنوعیت را به عنوان تجاوز قانونی و تهدیدی برای آزادی بیان محکوم کرده اند.
بیش از ۸۰۰ نفر پیش از تظاهرات روز شنبه بازداشت شده بودند و ۱۳۸ نفر به اتهام حمایت یا تشویق به حمایت از یک سازمان ممنوعه متهم شده اند.
اکثر این افراد در صورت محکومیت با شش ماه زندان مواجه خواهند شد، اما برگزارکنندگان این تجمعات ممکن است تا ۱۴ سال زندان محکوم شوند.