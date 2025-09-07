درگیری‌ هایی میان افسران پولیس و معترضانی که سعی داشتند از بازداشت‌ ها جلوگیری کنند، رخ داد. پولیس اعلام کرد که بیش از ۲۵ نفر به اتهام «حمله به افسران پولیس و سایر تخلفات نظم عمومی» بازداشت شدند.

کلیر اسمارت، معاون کمیسر پولیس، گفت که افسران با «سوء استفاده‌ های غیرقابل تحمل» از جمله مشت، لگد و تف مواجه شده ‌اند.

او افزود: «نقش ما در زمینه اعتراضات همچنان... اجرای قانون و اطمینان از این است که کسانی که حق اعتراض خود را اعمال می ‌کنند، بتوانند این کار را با امنیت انجام دهند.»

گروه اقدام فلسطین تحت قانون تروریسم بریتانیا در سال ۲۰۰۰ ممنوع شده است.

منتقدان، از جمله سازمان ملل متحد و چندین گروه کمپاین، این ممنوعیت را به عنوان تجاوز قانونی و تهدیدی برای آزادی بیان محکوم کرده ‌اند.

بیش از ۸۰۰ نفر پیش از تظاهرات روز شنبه بازداشت شده بودند و ۱۳۸ نفر به اتهام حمایت یا تشویق به حمایت از یک سازمان ممنوعه متهم شده ‌اند.

اکثر این افراد در صورت محکومیت با شش ماه زندان مواجه خواهند شد، اما برگزارکنندگان این تجمعات ممکن است تا ۱۴ سال زندان محکوم شوند.