رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه روز دوشنبه در چارچوب بیست و پنجمین نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در تیانجین چین، با الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان دیدار کرد. این جلسه تلاش های سطح بالای دیپلماتیک انقره را بیشتر برجسته ساخت.

بر اساس بیانیه ای که از سوی ریاست ارتباطات تورکیه در پلاتفورم رسانه های اجتماعی تورکیه NSosyal منتشر شده است، رهبران در جریان نشست سازمان شانگهای در مورد روابط دوجانبه و همچنین مسایل منطقوی و جهانی بحث کردند.

اردوغان با ابراز خرسندی از پیشرفت در روند صلح بین ارمنستان و آذربایجان تصریح کرد که تورکیه به سهم خود در این روند ادامه خواهد داد. او همچنان بر اهمیت هماهنگی ابتکارات انکشافی منطقوی تورکیه و آذربایجان در آینده تاکید کرد. او اظهار داشت که دو کشور به اقدامات برای توسعه همکاری در بسیاری از زمینه ها، به ویژه در بخش انرژی و ترانسپورتیشن ادامه خواهند داد.

این دیدار در هوتلی که اردوغان در آن اقامت داشت صورت گرفت و حاکان فیدان وزیر امورخارجه تورکیه و سیحون بایراموف وزیر امورخارجه آذربایجان نیز در آن حضور داشتند.

صلح در قفقاز جنوبی مورد بحث قرار گرفت

اردوغان در چارچوب این نشست با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان نیز دیدار کرد. این ملاقات به صفت یکی از تعاملات نادر بین دو رهبر قابل توجه بود.

بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، در این نشست که به روابط تورکیه و ارمنستان پرداخته شده بود، بر تلاش‌ها برای دستیابی به ثبات و صلح پایدار در قفقاز جنوبی تمرکز صورت گرفت.