رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه روز دوشنبه در چارچوب بیست و پنجمین نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در تیانجین چین، با الهام علیاف رئیس جمهور آذربایجان دیدار کرد. این جلسه تلاش های سطح بالای دیپلماتیک انقره را بیشتر برجسته ساخت.
بر اساس بیانیه ای که از سوی ریاست ارتباطات تورکیه در پلاتفورم رسانه های اجتماعی تورکیه NSosyal منتشر شده است، رهبران در جریان نشست سازمان شانگهای در مورد روابط دوجانبه و همچنین مسایل منطقوی و جهانی بحث کردند.
اردوغان با ابراز خرسندی از پیشرفت در روند صلح بین ارمنستان و آذربایجان تصریح کرد که تورکیه به سهم خود در این روند ادامه خواهد داد. او همچنان بر اهمیت هماهنگی ابتکارات انکشافی منطقوی تورکیه و آذربایجان در آینده تاکید کرد. او اظهار داشت که دو کشور به اقدامات برای توسعه همکاری در بسیاری از زمینه ها، به ویژه در بخش انرژی و ترانسپورتیشن ادامه خواهند داد.
این دیدار در هوتلی که اردوغان در آن اقامت داشت صورت گرفت و حاکان فیدان وزیر امورخارجه تورکیه و سیحون بایراموف وزیر امورخارجه آذربایجان نیز در آن حضور داشتند.
صلح در قفقاز جنوبی مورد بحث قرار گرفت
اردوغان در چارچوب این نشست با نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان نیز دیدار کرد. این ملاقات به صفت یکی از تعاملات نادر بین دو رهبر قابل توجه بود.
بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، در این نشست که به روابط تورکیه و ارمنستان پرداخته شده بود، بر تلاشها برای دستیابی به ثبات و صلح پایدار در قفقاز جنوبی تمرکز صورت گرفت.
اردوغان از پیشرفت در پروسه صلح بین ارمنستان و آذربایجان استقبال کرد و یکبار دیگر تاکید کرد که تورکیه به حمایت از تلاش های صلح، ثبات و توسعه در منطقه ادامه خواهد داد.
اردوغان همچنان اظهار داشت که اقدامات برای افزایش همکاری میان تورکیه و ارمنستان در نظر گرفته شده است.
اردوغان که روز یکشنبه وارد چین شد، در همان روز با شی جین پینگ رئیس جمهور چین و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدارهای دو جانبه داشت. آجندای دیپلماتیک رئیس جمهور بازتاب دهنده تلاش های انقره برای افزایش نفوذش در آسیا در زمانی است که پویایی های منطقوی در حال تغییر است.
نشست سازمان شانگهای در چین
بیست و پنجمین اجلاس سازمان شانگهای با سخنرانی افتتاحیه شی جی پینگ رئیس جمهور چین به طور رسمی روز دوشنبه آغاز شد. این سازمان که در ابتداء به صفت "پنجگانه ای شانگهای" که شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان بود تاسیس شد، بعداً به صفت ششمین عضو آن به اوزبیکستان پیوست. امروز، شانگهای دارای 10 کشور عضو، دو ناظر و 14 شریک گفتگو در آسیا، اروپا و افریقا است.
در حالیکه تجارت بین اعضای سازمان شانگهای در جریان دو دهه گذشته تقریباً 100 برابر افزایش یافته است، این سازمان تقریباً 24% مساحت زمین جهان و 42% نفوس جهان را تشکیل میدهدوکشورهای عضو تقریباً یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل میدهند.