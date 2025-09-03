خبرگزاری دولتی روسیه، ریا، به نقل از ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گزارش داده است که روسیه و ایالات متحده در جریان تنش های جاری پیرامون درگیری در اوکراین، در حال هماهنگی نشست دوجانبه بعدی خود هستند.
زاخاروا به ریا گفت که کیف و متحدین اش احتمال سازش در مورد حل منازعه در اوکراین را رد کرده اند. از اینرو، چشم انداز پیشرفت دیپلماتیک نامعلوم باقی مانده است.
حمله هوایی روسیه بر کییف
در همین حال، نیروی هوایی اوکراین هشدار حمله هوایی در سراسر کشور را صادر کرده و از حملات راکتی و پهپادی هشدار داده است. اداره نظامی اعلام کرد که واحدهای مدافعه ای هوایی برای دفع حمله هوایی روسیه در کییف مستقر شدهاند.
رئیس اداره نظامی شهر کیف، تیمور تکاچینکو، در اپلیکیشن پیام رسانی تلگرام، از عبارات: "سیستم دفاع هوایی در کیف فعال است! تا زمان برداشتن هشدار حمله هوایی در پناهگاه ها بمانید!" استفاده کرد.
روسیه مذاکرات آینده اوکراین را با به رسمیت شناختن دستاوردهای ارضی مشروط کرده است.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه قبل از این اعلام کرده بود که مسکو انتظار دارد مذاکرات میان روسیه و اوکراین ادامه یابد، اما باید «واقعیتهای جدید ارضی» به رسمیت شناخته شود و سیستمهای جدید تضمین امنیتی باید ایجاد شود.
بر اساس سندی که در سایت وزارت خارجه روسیه منتشر شده است، لاوروف در مصاحبه با روزنامه کمپاس اندونزیایی گفته است: «برای اینکه صلح دوامدار باشد، واقعیت های جدید مرزی... باید از نظر قوانین بین المللی به رسمیت شناخته و تنظیم شود.»
لاوروف اظهار داشت، "یک سیستم جدید تضمین های امنیتی برای روسیه و اوکراین باید به عنوان یک عنصر جدایی ناپذیر معماری فرا قاره یی امنیت مساوی و غیرقابل تقسیم در اوراسیا ایجاد شود."
لاوروف با اشاره غیرمستقیم به مخالفت مداوم مسکو با الحاق اوکراین به ناتو گفت، "اوکراین باید یک وضعیت بی طرف، غیرمتحد و عاری از سلاح هسته یی تضمین گردد."
اوکراین اعلام کرده است که روسیه تصمیم گرفته نمیتواند که کیف به کدام اتحادها میتواند پیوندی داشته باشد و یا نه، در حالی که ناتو اعلام کرده است که روسیه نمیتواند عضویت در این اتحاد را که در سال ۱۹۴۹ برای مقابله با تهدید اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شده بود، ویتو کند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهورامریکا که دراواسط ماه اگست با پوتین درآلاسکا نشستی برگزارکرد وسپس به عنوان بخشی از تلاشها برای پایان جنگ با ولودیمیرزلنسکی، رئیس جمهوراوکراین ورهبران مهم اروپا و ناتو درکاخ سفید دیدارکرد، روزسه شنبه گفت که ازاقدامات رهبر روسیه «بسیار ناامید» شده است.
ترامپ انتظار داشت که زلنسکی و پوتین بعد از این نشست با هم دیدار کنند.
زلنسکی گفت که روسیه تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این نشست انجام میدهد، درحالی که روسیه اعلام کرد که آجندای چنین نشستی هنوز آماده نیست.
اما لاوروف خاطرنشان کرد که سران هیأتهای روسی و اوکراینی در تماس مستقیم هستند.