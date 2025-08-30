کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه اظهار داشت که بازگرداندن دارایی‌ های مسدود شده روسیه در داخل این اتحادیه به دلیل جنگ اوکراین، بدون پرداخت غرامت از سوی مسکو قابل تصور نیست.

او در گفتگو با خبرنگاران پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در کپنهاگن گفت: "ما نمی ‌توانیم تصور کنیم که ... اگر ... آتش‌ بس یا توافق صلحی صورت گیرد، این دارایی ‌ها به روسیه بازگردانده شوند، در صورتی که آنها غرامت را پرداخت نکرده باشند."

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که حدود ۲۱۰ میلیارد یورو (۲۴۵.۸۵ میلیارد دالر) از دارایی‌ های روسیه تحت تحریم‌ هایی که به دلیل تهاجم مسکو به اوکراین اعمال شده، در این اتحادیه مسدود شده است.

اوکراین و برخی کشورهای اتحادیه اروپا، از جمله پولند و کشور های حوزه بالتیک، خواستار مصادره این دارایی ‌ها و استفاده از آنها برای حمایت از ‌کیف شده‌ اند.

اما کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا مانند فرانسه و آلمان — همراه با بلجیم که بخش عمده‌ای از این دارایی‌ ها را در اختیار دارد — این درخواست‌ ها را رد کرده ‌اند.

آنها تأکید کرده‌ اند که اتحادیه اروپا سود های آینده این دارایی ‌ها را برای بازپرداخت حمایت از اوکراین اختصاص داده و همچنین پرسش‌ هایی درباره مبنای قانونی مصادره این دارایی ‌ها مطرح کرده‌ اند.

دیپلمات‌ ها می‌ گویند که اکنون بحث‌ ها به این سمت می ‌رود که چگونه این وجوه ممکن است پس از پایان جنگ در اوکراین مورد استفاده قرار گیرد.