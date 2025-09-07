جهان
2 دقیقه مطالعه
در حمله روسیه به اوکراین شمار زیادی کشته و زخمی شدند
روسیه یک سلسله حملات با استفاده از طیاره ‌های بدون سرنشین و میزایل‌ ها بر کیف انجام داد که در نتیجه آن حداقل دو نفر کشته و ۱۵ تن دیگر نیز زخمی شدند
/ AP
7 سپتامبر 2025

یک حمله گسترده با استفاده از طیارات بدون سرنشین و موشک‌ های روسی بر پایتخت اوکراین در روز یکشنبه، دست‌کم دو نفر را کشت و دود از سقف یک ساختمان مهم دولتی بلند شد.

خبرنگاران اسوشیتد پرس دود غلیظی را بالای ساختمان کابینه وزرای کیف مشاهده کردند.

یولیا سویریدنکو، نخست‌ وزیر اوکراین، گفت که برای نخستین بار در طول جنگ، یک «حمله دشمن» ساختمان اصلی دولت اوکراین را آسیب رسانده است. او افزود: «اطفائیه در حال تلاش برای خاموش کردن آتش در ساختمان دولت اوکراین هستند.»

روسیه تاکنون از هدف قرار دادن ساختمان ‌های دولتی در مرکز شهر اجتناب کرده بود. این ساختمان محل کابینه اوکراین است که دفاتر وزرای این کشور را در خود جای داده است.

پولیس دسترسی به محل را مسدود کرد و اطفائیه و امبولانس‌ ها به محل رسیدند. مقامات اوکراینی گزارش دادند که در این حمله دو نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شده ‌اند.

در میان کشت ه‌شدگان، یک کودک یک‌ ساله نیز شامل بود که جسدش توسط امدادگران از زیر آوار بیرون کشیده شد. این خبر را تیمور تکاچنکو، رئیس اداره شهر ‌کیف اعلام کرد.

توصیه شده

بقایای طیاره های بدون سرنشین روسی همچنین به یک ساختمان مسکونی نه ‌طبقه‌ای در منطقه سویاتوشینسکی کیف و یک ساختمان چهارطبقه‌ای در منطقه دارنیتسکی برخورد کرده است. این خبر را ویتالی کلیچکو، شهردار کیف اعلام کرد.

حمله روز یکشنبه دومین حمله گسترده پهپادی و موشکی روسیه بر کیف در دو هفته اخیر است، در حالی که امید ها برای مذاکرات صلح همچنان کمرنگ ‌تر می ‌شود.

در همین حال، اوکراین خط لوله نفتی دوستی (دروژبا) را در منطقه بریانسک روسیه هدف قرار داد. رابرت بروودی، فرمانده نیروهای پهپادی اوکراین، روز یکشنبه این خبر را اعلام کرد.

بروودی در کانال پیام‌رسان تلگرام نوشت که «آسیب گسترده آتش ‌سوزی» به این خط لوله وارد شده است.

این خط لوله ترانزیتی، نفت روسیه را به هنگری و سلواکیا منتقل می ‌کند.

