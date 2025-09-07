یک حمله گسترده با استفاده از طیارات بدون سرنشین و موشک‌ های روسی بر پایتخت اوکراین در روز یکشنبه، دست‌کم دو نفر را کشت و دود از سقف یک ساختمان مهم دولتی بلند شد.

خبرنگاران اسوشیتد پرس دود غلیظی را بالای ساختمان کابینه وزرای کیف مشاهده کردند.

یولیا سویریدنکو، نخست‌ وزیر اوکراین، گفت که برای نخستین بار در طول جنگ، یک «حمله دشمن» ساختمان اصلی دولت اوکراین را آسیب رسانده است. او افزود: «اطفائیه در حال تلاش برای خاموش کردن آتش در ساختمان دولت اوکراین هستند.»

روسیه تاکنون از هدف قرار دادن ساختمان ‌های دولتی در مرکز شهر اجتناب کرده بود. این ساختمان محل کابینه اوکراین است که دفاتر وزرای این کشور را در خود جای داده است.

پولیس دسترسی به محل را مسدود کرد و اطفائیه و امبولانس‌ ها به محل رسیدند. مقامات اوکراینی گزارش دادند که در این حمله دو نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شده ‌اند.

در میان کشت ه‌شدگان، یک کودک یک‌ ساله نیز شامل بود که جسدش توسط امدادگران از زیر آوار بیرون کشیده شد. این خبر را تیمور تکاچنکو، رئیس اداره شهر ‌کیف اعلام کرد.