پدرو سانچز، صدراعظم اسپانیا، روز دوشنبه از نه اقدام جدید برای جلوگیری از «نسلکشی در غزه» خبر داد.
سانچز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «آنچه اسرائیل انجام می دهد دفاع از خود نیست، بلکه نابودی یک جمعیت بی دفاع است.»
او افزود که هرچند اسپانیا از سال ۲۰۲۳ به طور غیررسمی ممنوعیت صادرات سلاح به اسرائیل را اعمال کرده است، اکنون دولت به صورت فوری قانون گذاری برای یک ممنوعیت «دائمی» را آغاز خواهد کرد.
همچنین مادرید کشتی هایی که سوخت به نیرو های اسرائیلی انتقال می دهند را از استفاده از بنادر اسپانیا منع خواهد کرد. طیاره های که مواد دفاعی حمل می کنند نیز از ورود به حریم هوایی اسپانیا منع خواهند شد.
سانچز اضافه کرد, افرادی که «مستقیماً در نسلکشی، نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در غزه» دخیل هستند، از ورود به اسپانیا منع خواهند شد.
وی گفت: «ما می دانیم این اقدامات برای پایان دادن به جنایات جنگی کافی نخواهد بود، اما امیدواریم که این اقدامات فشار بر نخست وزیر بنیامین نتانیاهو را افزایش داده و رنج مردم فلسطین را کاهش دهد.»
اقدامات دیگر شامل ممنوعیت واردات از شهرک های غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی و غزه، محدود کردن خدمات قنسلی اسپانیا به شهروندان اسپانیایی ساکن در مناطق اشغالی به حداقل ممکن، و افزایش حضور اسپانیا در گذرگاه رفح با اعزام نیرو های اضافی و پروژه های مشترک جدید با دولت فلسطین برای تأمین غذا و دارو می باشد.
اسپانیا همچنین کمک های خود به آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) را به میزان ۱۰ میلیون یورو (۱۱.۷ میلیون دالر) افزایش خواهد داد و ۱۵۰ میلیون یورو کمک بشردوستانه اضافی برای غزه تا سال ۲۰۲۶ تعهد خواهد کرد.
سانچز گفت: «ما می دانیم که این اقدامات به تنهایی نمی توانند جنگ را متوقف کنند، اما این بدان معنا نیست که نباید تلاش کنیم.»