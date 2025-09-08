وی گفت: «ما می ‌دانیم این اقدامات برای پایان دادن به جنایات جنگی کافی نخواهد بود، اما امیدواریم که این اقدامات فشار بر نخست ‌وزیر بنیامین نتانیاهو را افزایش داده و رنج مردم فلسطین را کاهش دهد.»

اقدامات دیگر شامل ممنوعیت واردات از شهرک‌ های غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی و غزه، محدود کردن خدمات قنسلی اسپانیا به شهروندان اسپانیایی ساکن در مناطق اشغالی به حداقل ممکن، و افزایش حضور اسپانیا در گذرگاه رفح با اعزام نیرو های اضافی و پروژه‌ های مشترک جدید با دولت فلسطین برای تأمین غذا و دارو می ‌باشد.

اسپانیا همچنین کمک‌ های خود به آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) را به میزان ۱۰ میلیون یورو (۱۱.۷ میلیون دالر) افزایش خواهد داد و ۱۵۰ میلیون یورو کمک بشردوستانه اضافی برای غزه تا سال ۲۰۲۶ تعهد خواهد کرد.

سانچز گفت: «ما می ‌دانیم که این اقدامات به تنهایی نمی‌ توانند جنگ را متوقف کنند، اما این بدان معنا نیست که نباید تلاش کنیم.»