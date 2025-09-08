دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه اعلام کرد که برخی از رهبران اروپایی به صورت انفرادی روز دوشنبه یا سه‌شنبه به ایالات متحده سفر خواهند کرد تا درباره چگونگی حل جنگ روسیه و اوکراین گفتگو کنند.

ترامپ پس از بازگشت از مسابقات اوپن امریکا در نیویورک، به خبرنگاران گفت که به زودی با ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهور روسیه، صحبت خواهد کرد.

ترامپ اظهار داشت: «برخی از رهبران اروپایی روز دوشنبه یا سه ‌شنبه به کشور ما می ‌آیند.»

مشخص نیست که ترامپ به کدام رهبران اشاره داشت و کاخ سفید نیز بلافاصله به درخواست برای جزئیات بیشتر پاسخ نداد.