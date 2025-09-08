سیاست
1 دقیقه مطالعه
ترامپ: رهبران اروپایی به امریکا سفر خواهند کرد تا در مورد جنگ روسیه و اوکراین گفتگو کنند
ترامپ می‌ گوید که به زودی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهور روسیه صحبت خواهد کرد
ترامپ: رهبران اروپایی به امریکا سفر خواهند کرد تا در مورد جنگ روسیه و اوکراین گفتگو کنند
/ Reuters
8 سپتامبر 2025

دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه اعلام کرد که برخی از رهبران اروپایی به صورت انفرادی روز دوشنبه یا سه‌شنبه به ایالات متحده سفر خواهند کرد تا درباره چگونگی حل جنگ روسیه و اوکراین گفتگو کنند.

ترامپ پس از بازگشت از مسابقات اوپن امریکا در نیویورک، به خبرنگاران گفت که به زودی با ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهور روسیه، صحبت خواهد کرد.

ترامپ اظهار داشت: «برخی از رهبران اروپایی روز دوشنبه یا سه ‌شنبه به کشور ما می ‌آیند.»

مشخص نیست که ترامپ به کدام رهبران اشاره داشت و کاخ سفید نیز بلافاصله به درخواست برای جزئیات بیشتر پاسخ نداد.

توصیه شده

ترامپ افزود که از وضعیت جنگ روسیه و اوکراین «راضی نیست»، پس از آنکه خبرنگاران درباره حمله هوایی گسترده روسیه در شب یکشنبه پرسیدند؛ حمله‌ای که به گفته مقامات اوکراینی، ساختمان اصلی دولت در کیف را به آتش کشید.

با این حال، او بار دیگر اطمینان داد که این جنگ به زودی حل خواهد شد.

ترامپ گفت: «وضعیت روسیه و اوکراین، ما آن را حل خواهیم کرد.»

دریابید
اظهار خشنودی سودان از میانجیگری تورکیه
تلاش های تورکیه در راستای تامین عدالت جهانی
اتحادیه اروپا: جاسوسان در بروکسل بیداد می کنند
پوشانده شدن سطح دریای جمنا در دهلی نو با کف زهری
«من فقط می خواستم بمیرم»
چگونه ایران یهودیان تجرید شده ازاجتماع را به صفت جاسوس در اسرائیل استخدام کرد
زندان آلاباما از زبان زندانیان
آیا ترامپ یک توسعه طلب است؟
چرا اقتصاد جرمنی که زمانی قدرتمند بود در دنیای در حال تغییر با مشکل مواجه است؟
عایشه نور ازگی ایگی
تاریخ 7 اکتوبر و جنگ اسرائیل- فلسطین
ایران و ترامپ
گرم شدن کره زمین
تورکیه در بخش پهپاد پیشتاز شد
جنگ نسل کشی اسرائیل پس از مسلمانان مسیحیان را در کام خود فرو می‌کشد
به TRT Global نگاه کنید. نظریات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us