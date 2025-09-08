چو هیون، وزیر امور خارجه کوریای جنوبی، روز دوشنبه به ایالات متحده سفر خواهد کرد تا پیامد های بازداشت صدها کارگر کوریایی در جریان یک عملیات مهاجرتی را حل‌ وفصل کند. این در حالی است که سئول به برنامه‌ های سرمایه ‌گذاری گسترده در امریکا متعهد شده است.

سئول روز یکشنبه اعلام کرد که مذاکرات برای ترتیب آزادی حدود ۳۰۰ کارگر کوریایی که در یک کارخانه بطری ‌سازی در جورجیا، تحت ساخت شرکت‌ های هیوندای موتور و ال‌ جی انرژی سولوشن، بازداشت شده بودند، به پایان رسیده است و برنامه‌ای برای بازگرداندن آنان به کشور در این هفته در دست اجرا است.

بازداشت این کارگران توسط مأموران وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، موجی از شوک را در کوریای جنوبی، که یکی از متحدان اصلی امریکا است، ایجاد کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که کوریای جنوبی در تلاش برای نهایی کردن توافق تجاری با امریکا بود که در اواخر ماه جولای به امضا رسیده بود. این رویداد تنها ۱۰ روز پس از صحبت لی جه میونگ، رئیس ‌جمهور جدید کوریای جنوبی، با دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور امریکا، در واشنگتن رخ داد، جایی که هر دو رهبر بر تقویت روابط تجاری تأکید کردند.

گفتگوهای چو هیون بر بازگرداندن کارگران کوریایی که بیشتر آنان توسط پیمانکاران فرعی استخدام شده بودند، متمرکز خواهد بود. این بازگشت از طریق یک پرواز چارتر و به‌ عنوان «خروج داوطلبانه» انجام خواهد شد. یک مقام وزارت خارجه کوریای جنوبی که نخواست نامش فاش شود، از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

ترامپ، که سیاست ‌های سختگیرانه‌ای در قبال مهاجران غیرقانونی اتخاذ کرده است، هفته گذشته اعلام کرد که از این عملیات اطلاعی نداشته است. او بازداشت ‌شدگان را «بیگانگان غیرقانونی» خواند.

روز یکشنبه، ترامپ از شرکت ‌های خارجی که در امریکا سرمایه‌گذاری می ‌کنند خواست تا قوانین مهاجرتی این کشور را رعایت کنند، اما لحن او کمی ملایم‌ تر به نظر می ‌رسید.