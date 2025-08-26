یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، از طریق شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که اردوی اسرائیل «در قله جبل الشیخ و منطقه امنیتی باقی خواهد ماند.»

وی ادعا کرد که حضور اردو برای «حفاظت از سکونتگاه‌ های جولان و جلیل» و همچنین جامعه دورزی ‌های سوریه ضروری است.

در هفت ماه گذشته، اردوی اسرائیل جبل الشیخ و یک نوار امنیتی به عرض ۱۵ کیلومتر (۹.۳ مایل) در بخش‌ هایی از جنوب سوریه را اشغال کرده و بیش از ۴۰ هزار سوری را در داخل این منطقه حائل تحت کنترل خود قرار داده است.

پس از سقوط رژیم بشار الاسد در اواخر سال ۲۰۲۴، اسرائیل اشغال خود را در بلندی‌ های جولان سوریه با تصرف منطقه حائل غیرنظامی گسترش داد، اقدامی که توافقنامه جداسازی نیروهای ۱۹۷۴ با سوریه را نقض کرد.

دولت جدید سوریه که از اواخر دسامبر ۲۰۲۴ روی کار آمده است، تهدیدی برای اسرائیل ایجاد نکرده، اما اردوی اسرائیل بارها به خاک سوریه تجاوز کرده و حملات هوایی انجام داده که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب سایت ‌های نظامی و زیر ساخت ‌های سوریه شده است.