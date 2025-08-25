ماموریت گارد ملی «همچنان بر تقویت مأموریت کمک به پولیس محلی و فدرال در جامعه واشنگتن دی ‌سی متمرکز است.» این نیرو در بیانیه خود افزود: «گارد ملی به امنیت عمومی متعهد است.»

این تحول پس از آن صورت گرفت که پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده به نیروهای گارد ملی که تحت ابتکار ضد جرایم ترامپ در واشنگتن مستقر شده بودند، اجازه داد تا سلاح حمل کنند.

برای حمایت از گارد واشنگتن دی ‌سی، بیش از ۱۹۰۰ نیروی گارد ملی از ایالت‌ های ویرجینیای غربی، کارولاینای جنوبی، می‌ سی ‌سی‌ پی، اوهایو، لوییزیانا و تنسی بسیج شدند. نیرو های این ایالت ‌ها که عمدتاً تحت رهبری جمهوری ‌خواهان هستند، از هفته گذشته به پایتخت رسیدن را آغاز کردند.