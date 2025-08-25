اعضای گارد ملی ایالات متحده در واشنگتن دی سی اکنون با سلاح های خود وظیفه اجرا می کنند و این نیرو ها روز یکشنبه هشدار داد که «بازداشت ها ممکن است صورت گیرد که منجر به دستگیری ها خواهد شد.»
این اعلامیه که توسط واشنگتن پست گزارش شده است، نشان دهنده نقش عمیق تر نظامی در تصدی فدرالی وظایف پولیس توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ در پایتخت ایالات متحده می باشد.
یک سخنگوی نیروی مشترک وظیفه در واشنگتن دی سی در بیانیهای گفت که اعضای گارد با سلاحهای استاندارد تجهیز خواهند شد که ممکن است شامل تفنگ های M4 و تفنگچه های M17 باشد. این تجهیزات بخشی از استقرار نیروهایی است که از واشنگتن دی سی و شش ایالت دیگر آمده اند.
روز یکشنبه، اعضای گارد ملی در ایستگاه یونیون با سلاح های جانبی خود دیده شدند. طبق این بیانیه، آن ها تحت قوانینی فعالیت می کنند که «استفاده از زور را تنها به عنوان آخرین راه حل و فقط در پاسخ به تهدید قریبالوقوع مرگ یا آسیب جدی بدنی مجاز می داند.»
ماموریت گارد ملی «همچنان بر تقویت مأموریت کمک به پولیس محلی و فدرال در جامعه واشنگتن دی سی متمرکز است.» این نیرو در بیانیه خود افزود: «گارد ملی به امنیت عمومی متعهد است.»
این تحول پس از آن صورت گرفت که پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده به نیروهای گارد ملی که تحت ابتکار ضد جرایم ترامپ در واشنگتن مستقر شده بودند، اجازه داد تا سلاح حمل کنند.
برای حمایت از گارد واشنگتن دی سی، بیش از ۱۹۰۰ نیروی گارد ملی از ایالت های ویرجینیای غربی، کارولاینای جنوبی، می سی سی پی، اوهایو، لوییزیانا و تنسی بسیج شدند. نیرو های این ایالت ها که عمدتاً تحت رهبری جمهوری خواهان هستند، از هفته گذشته به پایتخت رسیدن را آغاز کردند.