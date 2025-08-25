روز شنبه در کاراکاس پایتخت وینزیویلا، کارمندان دولتی، زنان خانه دار و بازنشستگان برای پیوستن به شبه نظامیان کشور برای مقابله با تهاجم احتمالی ایالات متحده صف بستند.

رئیس جمهور نیکولاس مادورو از شهروندان خود خواست تا به "تهدید" فعلی ایالات متحده پاسخ دهند و شبه نظامیان ملی بولیواریا، دریک واحد ملکی وابسته به نیروهای مسلح کشور امریکای جنوبی، در آخر هفته ثبت نام کنند.

این نمایش قدرت به منظورارسال پیامی به واشنگتن است که 50 میلیون دالر جایزه را به مادورو که توسط دولت ترامپ به اداره یک کارتل مواد مخدر متهم شده است، وضع کرده است و سه کشتی جنگی را در سواحل وینزیویلا در آنچه که ایالات متحده به عنوان عملیات ضد مواد مخدر توصیف می کند، مستقر کرده است.

مراکز ثبت نام ملیشه ها در میدان های پایتخت، ساختمان های نظامی و عامه و حتی ارگ ریاست جمهوری در میرافلورس ایجاد شده است.

رضاکاران میتوانند در ساحه پرجمعیت که شامل یک مرکز نظامی کوهستانی، خانه ومقبره رهبر سوسیالیست فقید هوگو چاوزو یک پروژه بزرگ خانه سازی و خانه های مخروبه خشتی درآنجا موقعیت دارد ثبت نام کنند.

یکی از اعضای میلیشیا که لباس نظامی به تن داشت از اسکار ماتئوس پرسید: «آیا قبلاً خدمت کرده‌اید؟»

این بازرس 66ساله به خبرگزاری فرانسه گفت: «من اینجا هستم تا به کشورمان خدمت کنم. ما نمی‌دانیم چه اتفاقی ممکن است بیفتد، اما باید آماده باشیم و مقاومت کنیم.»

روزی پاراوابیت، 51 ساله، گفت، "میهن ما را صدا میکند. کشور ما به ما نیاز دارد. "

"زنده باد میهن!"

نیروهای مسلح وینزیویلا که توسط چاوز به اردوی بولیواری لقب داده شده است، جهت گیری سیاسی شبه نظامیان پنهان نمیکند. سلام رسمی آنها حالا "زنده باد چاوز!" است.

چاوز رئیس جمهور سابق سوسیالیست وینزیویلا در سال 1999 به قدرت رسید و در سال 2013 در زمان تصدی اش در ریاست جمهوری درگذشت. با اینکه ایالات متحده اعتبار دو انتخابات اخیر او را به رسمیت نمی شناسد، مادورو از آن زمان تاکنون در قدرت بوده است.

تعداد سربازان در شبه نظامیان وینزیویلا واضح نیست، مادورو این هفته اظهار داشت که این شبه نظامیان به تنهایی بیش از 4.5 میلیون سرباز آماده دارد.

اما، بر اساس داده های انستیتوت بین المللی مطالعات ستراتیژیک، یک تخمین مشتق شده عینی برای 2020 تعداد اعضاء را تقریباً 343,000 نشان میدهد.

در جریان ثبت نام، داوطلبان فریاد میزنند که: "من برای وینزیویلا ثبت نام می کنم، زنده باد میهن ما!"

افسران پولیس و سربازان ذخیره نیز برای تأیید تعهد خود صف کشیدند.