وزارت خارجه سوریه بار دیگر بر حق مشروع این کشور برای دفاع از سرزمین و مردم خود مطابق با مفاد قوانین بین‌المللی تأکید کرد.

این وزارتخانه از جامعه بین‌المللی، به ویژه شورای امنیت، خواست تا مسئولیت‌ های قانونی و اخلاقی خود را در متوقف کردن این تجاوزات مکرر بر عهده بگیرند و رژیم اشغالگر اسرائیل را ملزم به توقف نقض‌ های مداوم علیه سوریه، مردم و نهادهای ملی آن کنند.

حمایت از دمشق

تورکیه پیش ‌تر حملات گسترده اسرائیل به سوریه را به عنوان نقض تمامیت ارضی و وحدت این کشور به شدت محکوم کرد و خواستار توقف این حملات شد و بر حمایت خود از ثبات و حاکمیت سوریه تأکید کرد.

عربستان سعودی، قطر و اردن نیز تجاوزات مداوم اسرائیل به سوریه را محکوم کردند و آن را نقض آشکار حاکمیت، قوانین بین‌المللی و توافقنامه جداسازی ۱۹۷۴ با اسرائیل دانستند.

ریاض بر حمایت خود از وحدت و بازسازی سوریه تأکید کرد و هرگونه برنامه ‌های جدایی ‌طلبانه را رد کرد و خواستار اقدام جهانی برای پایان دادن به حملات اسرائیل شد.

دوحه این تجاوزات را چالشی برای اراده بین‌المللی توصیف کرد و خواستار اقدامات قاطع علیه اسرائیل شد و نسبت به تهدیدات امنیت منطقه‌ای و جهانی هشدار داد.

عمان نیز این اقدامات را به عنوان تشدید خطرناک که حاکمیت سوریه و ثبات منطقه را تضعیف می ‌کند، محکوم کرد و بر همبستگی کامل خود با مردم سوریه و تمامیت ارضی این کشور تأکید نمود.