نیروهای اردوی اسرائیل به پیشروی های خود در مناطق روستایی قنیطره در جنوب سوریه ادامه دادند که به گفته رسانه های محلی، آخرین نقض حاکمیت این کشور محسوب می شود.
بر اساس گزارش تلویزیون دولتی الاخباریه، نیرو های اسرائیلی روز چهارشنبه به منطقه رسم الروادی و نزدیکی شهرک صمدانیه الغربیه در مناطق روستایی قنیطره پیشروی کردند. این منطقه در داخل منطقه جداسازی در بلندی های اشغالی جولان قرار دارد.
اردوی اسرائیل تاکنون در مورد این گزارش رسانهای اظهار نظری نکرده است.
در طول ماه آگست، اردوی اسرائیل پنج بار به ولایت قنیطره در جنوب غربی سوریه حمله کرد که آخرین مورد آن روز سه شنبه صورت گرفت و در جریان آن یک نفر کشته شد.
حمله مرگبار با استفاده از طیاره بدون سرنشین
سوریه روز چهارشنبه حمله مرگبار پهپادی اسرائیل را که منجر به کشته شدن شش سرباز در مناطق روستایی دمشق در جنوب این کشور شد، محکوم کرد.
وزارت امور خارجه سوریه در بیانیهای اعلام کرد: «این تجاوز نقض جدی قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد است و نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه محسوب می شود.»
این وزارتخانه حمله اسرائیل را «بخشی از سیاست های تجاوزکارانه مکرر رژیم اشغالگر اسرائیل که هدف آن تضعیف امنیت و ثبات منطقه است» توصیف کرد.
وزارت خارجه سوریه بار دیگر بر حق مشروع این کشور برای دفاع از سرزمین و مردم خود مطابق با مفاد قوانین بینالمللی تأکید کرد.
این وزارتخانه از جامعه بینالمللی، به ویژه شورای امنیت، خواست تا مسئولیت های قانونی و اخلاقی خود را در متوقف کردن این تجاوزات مکرر بر عهده بگیرند و رژیم اشغالگر اسرائیل را ملزم به توقف نقض های مداوم علیه سوریه، مردم و نهادهای ملی آن کنند.
حمایت از دمشق
تورکیه پیش تر حملات گسترده اسرائیل به سوریه را به عنوان نقض تمامیت ارضی و وحدت این کشور به شدت محکوم کرد و خواستار توقف این حملات شد و بر حمایت خود از ثبات و حاکمیت سوریه تأکید کرد.
عربستان سعودی، قطر و اردن نیز تجاوزات مداوم اسرائیل به سوریه را محکوم کردند و آن را نقض آشکار حاکمیت، قوانین بینالمللی و توافقنامه جداسازی ۱۹۷۴ با اسرائیل دانستند.
ریاض بر حمایت خود از وحدت و بازسازی سوریه تأکید کرد و هرگونه برنامه های جدایی طلبانه را رد کرد و خواستار اقدام جهانی برای پایان دادن به حملات اسرائیل شد.
دوحه این تجاوزات را چالشی برای اراده بینالمللی توصیف کرد و خواستار اقدامات قاطع علیه اسرائیل شد و نسبت به تهدیدات امنیت منطقهای و جهانی هشدار داد.
عمان نیز این اقدامات را به عنوان تشدید خطرناک که حاکمیت سوریه و ثبات منطقه را تضعیف می کند، محکوم کرد و بر همبستگی کامل خود با مردم سوریه و تمامیت ارضی این کشور تأکید نمود.