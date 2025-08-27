تلویزیون دولتی الاخباریه سوریه گزارش داد که اسرائیل شش نفر از نیرو های اردوی سوریه را در حملات هوایی با استفاده از طیاره بدون سرنشین در نزدیکی شهر الکسوه در جنوب دمشق کشته است.
این رسانه روز سه شنبه اعلام کرد که طیاره های بدون سرنشین اسرائیل مواضع اردوی سوریه را در حومه دمشق هدف قرار داده اند.
پس از سقوط رژیم بشار الاسد در ماه دسامبر، اسرائیل صد ها حمله را علیه سایت ها و تجهیزات نظامی در سراسر سوریه انجام داده است. این حملات شامل هدف قرار دادن طیارات جنگی، سیستم های موشکی و تأسیسات دفاع هوایی بوده است.
همچنین اسرائیل اشغال خود را در بلندی های جولان سوریه گسترش داده و منطقه حائل غیرنظامی را تصرف کرده است. این اقدام نقض توافقنامه جدایی نیرو ها در سال ۱۹۷۴ با سوریه محسوب می شود.
بشار الاسد، که نزدیک به ۲۵ سال رهبری سوریه را بر عهده داشت، در ماه دسامبر به روسیه فرار کرد و به این ترتیب رژیم حزب بعث که از سال ۱۹۶۳ در قدرت بود، پایان یافت.
در ماه جنوری، یک اداره انتقالی جدید به رهبری رئیس جمهور احمد الشرع تشکیل شد.