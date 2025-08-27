همچنین اسرائیل اشغال خود را در بلندی ‌های جولان سوریه گسترش داده و منطقه حائل غیرنظامی را تصرف کرده است. این اقدام نقض توافقنامه جدایی نیرو ها در سال ۱۹۷۴ با سوریه محسوب می ‌شود.

بشار الاسد، که نزدیک به ۲۵ سال رهبری سوریه را بر عهده داشت، در ماه دسامبر به روسیه فرار کرد و به این ترتیب رژیم حزب بعث که از سال ۱۹۶۳ در قدرت بود، پایان یافت.

در ماه جنوری، یک اداره انتقالی جدید به رهبری رئیس‌ جمهور احمد الشرع تشکیل شد.