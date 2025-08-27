جهان
در حملات هوایی اسرائیل در جنوب دمشق شش تن از نیرو های اردوی سوریه جان باختند
به گزارش تلویزیون دولتی الاخباریه, اسرائیل مواضع اردوی سوریه را در حومه دمشق هدف قرار داده است
در حملات هوایی اسرائیل در جنوب دمشق شش تن از نیرو های اردوی سوریه جان باختند
27 اوت 2025

تلویزیون دولتی الاخباریه سوریه گزارش داد که اسرائیل شش نفر از نیرو های اردوی سوریه را در حملات هوایی با استفاده از طیاره بدون سرنشین در نزدیکی شهر الکسوه در جنوب دمشق کشته است.

این رسانه روز سه ‌شنبه اعلام کرد که طیاره های بدون سرنشین اسرائیل مواضع اردوی سوریه را در حومه دمشق هدف قرار داده‌ اند.

پس از سقوط رژیم بشار الاسد در ماه دسامبر، اسرائیل صد ها حمله را علیه سایت‌ ها و تجهیزات نظامی در سراسر سوریه انجام داده است. این حملات شامل هدف قرار دادن طیارات جنگی، سیستم ‌های موشکی و تأسیسات دفاع هوایی بوده است.

همچنین اسرائیل اشغال خود را در بلندی ‌های جولان سوریه گسترش داده و منطقه حائل غیرنظامی را تصرف کرده است. این اقدام نقض توافقنامه جدایی نیرو ها در سال ۱۹۷۴ با سوریه محسوب می ‌شود.

بشار الاسد، که نزدیک به ۲۵ سال رهبری سوریه را بر عهده داشت، در ماه دسامبر به روسیه فرار کرد و به این ترتیب رژیم حزب بعث که از سال ۱۹۶۳ در قدرت بود، پایان یافت.

در ماه جنوری، یک اداره انتقالی جدید به رهبری رئیس‌ جمهور احمد الشرع تشکیل شد.

