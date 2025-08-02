یک نوجوان فلسطینی در نوار غزه به دلیل سوءتغذی شدید که نتیجه مستقیم محاصره و محدودیت ‌های کمک‌ رسانی اسرائیل است، جان باخت. یک منبع صحی روز شنبه به خبرگزاری آنادولو این خبر را تأیید کرد.

این نوجوان که به نام عاطف ابو خاطر ۱۷ ساله شناسایی شده است، به دلیل عوارض ناشی از گرسنگی طولانی ‌مدت و عدم دسترسی به غذای کافی، جان خود را از دست داد.

این مرگ جدید تعداد قربانیان ناشی از گرسنگی در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون را به ۱۶۳ نفر رسانده است که شامل ۹۳ کودک می ‌شود.