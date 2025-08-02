یک نوجوان فلسطینی در نوار غزه به دلیل سوءتغذی شدید که نتیجه مستقیم محاصره و محدودیت های کمک رسانی اسرائیل است، جان باخت. یک منبع صحی روز شنبه به خبرگزاری آنادولو این خبر را تأیید کرد.
این نوجوان که به نام عاطف ابو خاطر ۱۷ ساله شناسایی شده است، به دلیل عوارض ناشی از گرسنگی طولانی مدت و عدم دسترسی به غذای کافی، جان خود را از دست داد.
این مرگ جدید تعداد قربانیان ناشی از گرسنگی در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون را به ۱۶۳ نفر رسانده است که شامل ۹۳ کودک می شود.
اسرائیل از ۱۸ سال پیش محاصرهای بر غزه اعمال کرده و از دوم مارچ تمامی گذرگاه ها را مسدود کرده است که این امر شرایط انسانی در این منطقه را وخیم تر کرده است.
با وجود درخواست های بینالمللی برای آتشبس، اردوی اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حملات شدیدی را علیه غزه آغاز کرده که تاکنون بیش از ۶۰,۰۰۰ فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان، جان خود را از دست داده اند.