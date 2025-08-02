شرق میانه
نو جوانی در غزه در اثر گرسنگی جان باخت
شمار مرگ و میر ناشی از گرسنگی اجباری از اکتبر ۲۰۲۳ به ۱۶۳ نفر رسیده است که شامل ۹۳ کودک می ‌شود
نو جوانی در غزه در اثر گرسنگی جان باخت
/ AA
2 اوت 2025

یک نوجوان فلسطینی در نوار غزه به دلیل سوءتغذی شدید که نتیجه مستقیم محاصره و محدودیت ‌های کمک‌ رسانی اسرائیل است، جان باخت. یک منبع صحی روز شنبه به خبرگزاری آنادولو این خبر را تأیید کرد.

این نوجوان که به نام عاطف ابو خاطر ۱۷ ساله شناسایی شده است، به دلیل عوارض ناشی از گرسنگی طولانی ‌مدت و عدم دسترسی به غذای کافی، جان خود را از دست داد.

این مرگ جدید تعداد قربانیان ناشی از گرسنگی در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون را به ۱۶۳ نفر رسانده است که شامل ۹۳ کودک می ‌شود.

اسرائیل از ۱۸ سال پیش محاصره‌ای بر غزه اعمال کرده و از دوم مارچ تمامی گذرگاه‌ ها را مسدود کرده است که این امر شرایط انسانی در این منطقه را وخیم ‌تر کرده است.

با وجود درخواست‌ های بین‌المللی برای آتش‌بس، اردوی اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حملات شدیدی را علیه غزه آغاز کرده که تاکنون بیش از ۶۰,۰۰۰ فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان، جان خود را از دست داده ‌اند.

