چین برای اولین بار طی یک رژه بزرگ نظامی به یادبود پیروزی خود برجاپان وپایان جنگ جهانی دوم، نیروهای هستوی زمینی، بحری و هوایی خود را به طور علنی به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، روز چهارشنبه در این رژه ازمجموع سیستم سه گانه اتمی پیکن رونمایی شد. این سیستم سه گانه شامل راکت هوایی دوربرد JingLei-1، راکت بین قاره ای پرتاب شده توسط تحت البحری JuLang-3، راکت بین قاره ای زمینی DongFeng-61 و یک نوع جدید راکت بالستیک بین قاره ای DongFeng-31 است.

رسانه های دولتی چین این سلاح ها را به صفت "کارت های ترامپ" استراتژیک این کشور توصیف کردند و بر نقش آنها در حفاظت از حاکمیت ملی، امنیت و نوامیس کشور تأکید کردند.