چین دررژه سالگرد جنگ جهانی دوم ازسیستم سه گانه اتمی اش رونمایی کرد
نخستین نمایش عمومی سیستم سه گانه هستوی پیکین هم قابلیت های بازدارنده در حال گسترش کشوروهم زرادخانه آن را که درحال حاضر 600 کلاهک جنگی دارد، برجسته میکند
/ AP
3 سپتامبر 2025

چین برای اولین بار طی یک رژه بزرگ نظامی به یادبود پیروزی خود برجاپان وپایان جنگ جهانی دوم، نیروهای هستوی زمینی، بحری و هوایی خود را به طور علنی به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، روز چهارشنبه در این رژه ازمجموع سیستم سه گانه اتمی پیکن رونمایی شد. این سیستم سه گانه شامل راکت هوایی دوربرد JingLei-1، راکت بین قاره ای پرتاب شده توسط تحت البحری JuLang-3، راکت بین قاره ای زمینی DongFeng-61 و یک نوع جدید راکت بالستیک بین قاره ای DongFeng-31 است.

رسانه های دولتی چین این سلاح ها را به صفت "کارت های ترامپ" استراتژیک این کشور توصیف کردند و بر نقش آنها در حفاظت از حاکمیت ملی، امنیت و نوامیس کشور تأکید کردند.

کارشناسان اظهار داشتند که این رژه ظرفیت پیکین را در راه اندازی حملات تلافی جویانه از زمین، دریا و هوا نشان داد. این یک عنصر کلیدی بازدارندگی هستوی مدرن محسوب میشود.

این رژه در حالی برگزار می‌شود که زرادخانه اتمی چین با سرعت ریکاردی در حال گسترش است.

بر اساس معلومات انستیتیوت بین المللی تحقیق صلح استکهلم (SIPRI)، ذخیره کلاهک های هستوی پیکین در اوایل سال 2025 به تقریباً 600 عدد رسید و از 2023 سالانه تقریباً 100 کلاهک افزایش یافته است. این بالاترین افزایش ریکارد شده در بین قدرت های هستوی است.

