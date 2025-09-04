سیاست
3 دقیقه مطالعه
ترامپ می گوید, با وجود موانع تلاش برای صلح میان روسیه و اوکراین ادامه دارد
روسیه حضور نیروهای خارجی در اوکراین را رد کرده و هشدار داده است که تضمین‌ های امنیتی کیف تهدیدی برای اروپا محسوب می ‌شود
ترامپ می گوید, با وجود موانع تلاش برای صلح میان روسیه و اوکراین ادامه دارد
/ AP
4 سپتامبر 2025

دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده گفته است که با وجود افزایش ابهامات در مورد امکان مذاکرات رو در رو میان ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیس ‌جمهور اوکراین او همچنان متعهد به تلاش برای دستیابی به یک توافق صلح میان روسیه و اوکراین است. این مطلب را  سی ‌بی ‌اس نیوز روز پنجشنبه گزارش داد.

ترامپ در مصاحبه‌ای تلفنی با سی ‌بی ‌اس نیوز روز چهارشنبه گفت: «من این موضوع را دنبال کرده‌ام، دیده‌ام و در مورد آن با رئیس ‌جمهور پوتین و رئیس‌ جمهور زلنسکی صحبت کرده‌ام.»

او افزود: «چیزی قرار است رخ دهد، اما آنها هنوز آماده نیستند. اما چیزی قرار است رخ دهد. ما این کار را انجام خواهیم داد.»

ترامپ روز چهارشنبه گفت که او قصد دارد در روزهای آینده درباره جنگ اوکراین گفتگو هایی انجام دهد، پس از آنکه نشست آلاسکا با پوتین در ماه آگست نتوانست به یک پیشرفت منجر شود. یک مقام کاخ سفید گفت که انتظار می ‌رود ترامپ روز پنجشنبه با زلنسکی تلفنی صحبت کند.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در یک نشست اقتصادی در شرق دور روسیه گفت: «روسیه قصد ندارد درباره هرگونه مداخله خارجی در اوکراین، به هر شکل و در هر قالبی که امنیت را تضعیف می‌ کند، گفتگو کند.»

به گفته زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه, روسیه پیش از مذاکرات اروپایی آینده با زلنسکی، موضع خود را سخت‌تر کرد و اعلام نمود که استقرار نیروهای خارجی در اوکراین را «به هیچ شکلی» نخواهد پذیرفت.

توصیه شده

تضمین ‌های امنیتی اوکراین

در بیانیه‌ای مرتبط، مسکو همچنین از تلاش‌ های کیف برای دریافت تضمین‌ های امنیتی از متحدان اروپایی انتقاد کرد و آنها را تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای خواند. زاخارووا این تضمین‌ های پیشنهادی را «سکویی برای تروریزم» و «تضمین‌ هایی برای خطر به قاره اروپا» توصیف کرد.

پوتین همچنین روز چهارشنبه گفت که او آماده است با زلنسکی دیدار کند، اگر رئیس‌ جمهور اوکراین به مسکو بیاید، اما هرگونه دیدار باید به خوبی آماده شده و به نتایج ملموس منجر شود. وزیر خارجه اوکراین پیشنهاد مسکو را به عنوان محل چنین دیداری رد کرد.

ترامپ به سی ‌بی ‌اس نیوز گفت که او از کشتار میان روسیه و اوکراین ناراضی است، اما همچنان برای دستیابی به یک توافق صلح تلاش خواهد کرد.

او گفت: «فکر می‌ کنم ما همه چیز را درست خواهیم کرد. صادقانه بگویم، موضوع روسیه را فکر می ‌کردم که از مواردی که من متوقف کرده‌ام، آسان‌تر خواهد بود، اما به نظر می ‌رسد که این موضوع کمی دشوارتر از برخی دیگر است.»

ترامپ از ناتوانی خود در متوقف کردن جنگ که با حمله نظامی گسترده روسیه به اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ آغاز شد، ابراز نا امیدی کرد، پس از آنکه او ابتدا پیش ‌بینی کرده بود که می ‌تواند این درگیری را به سرعت پایان دهد وقتی در جنوری به قدرت رسید.

دریابید
اظهار خشنودی سودان از میانجیگری تورکیه
تلاش های تورکیه در راستای تامین عدالت جهانی
اتحادیه اروپا: جاسوسان در بروکسل بیداد می کنند
پوشانده شدن سطح دریای جمنا در دهلی نو با کف زهری
«من فقط می خواستم بمیرم»
چگونه ایران یهودیان تجرید شده ازاجتماع را به صفت جاسوس در اسرائیل استخدام کرد
زندان آلاباما از زبان زندانیان
آیا ترامپ یک توسعه طلب است؟
چرا اقتصاد جرمنی که زمانی قدرتمند بود در دنیای در حال تغییر با مشکل مواجه است؟
عایشه نور ازگی ایگی
تاریخ 7 اکتوبر و جنگ اسرائیل- فلسطین
ایران و ترامپ
گرم شدن کره زمین
تورکیه در بخش پهپاد پیشتاز شد
جنگ نسل کشی اسرائیل پس از مسلمانان مسیحیان را در کام خود فرو می‌کشد
به TRT Global نگاه کنید. نظریات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us