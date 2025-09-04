دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده گفته است که با وجود افزایش ابهامات در مورد امکان مذاکرات رو در رو میان ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیس ‌جمهور اوکراین او همچنان متعهد به تلاش برای دستیابی به یک توافق صلح میان روسیه و اوکراین است. این مطلب را سی ‌بی ‌اس نیوز روز پنجشنبه گزارش داد.

ترامپ در مصاحبه‌ای تلفنی با سی ‌بی ‌اس نیوز روز چهارشنبه گفت: «من این موضوع را دنبال کرده‌ام، دیده‌ام و در مورد آن با رئیس ‌جمهور پوتین و رئیس‌ جمهور زلنسکی صحبت کرده‌ام.»

او افزود: «چیزی قرار است رخ دهد، اما آنها هنوز آماده نیستند. اما چیزی قرار است رخ دهد. ما این کار را انجام خواهیم داد.»

ترامپ روز چهارشنبه گفت که او قصد دارد در روزهای آینده درباره جنگ اوکراین گفتگو هایی انجام دهد، پس از آنکه نشست آلاسکا با پوتین در ماه آگست نتوانست به یک پیشرفت منجر شود. یک مقام کاخ سفید گفت که انتظار می ‌رود ترامپ روز پنجشنبه با زلنسکی تلفنی صحبت کند.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در یک نشست اقتصادی در شرق دور روسیه گفت: «روسیه قصد ندارد درباره هرگونه مداخله خارجی در اوکراین، به هر شکل و در هر قالبی که امنیت را تضعیف می‌ کند، گفتگو کند.»

به گفته زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه, روسیه پیش از مذاکرات اروپایی آینده با زلنسکی، موضع خود را سخت‌تر کرد و اعلام نمود که استقرار نیروهای خارجی در اوکراین را «به هیچ شکلی» نخواهد پذیرفت.