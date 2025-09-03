کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با شی جینپینگ، رئیس جمهور چین، در یک رژه بزرگ نظامی در پکن اشتراک کردند. این نمایش بی سابقه از اتحاد، واکنش های سریع از سوی واشنگتن را به همراه داشت.
شی جینپینگ با هر دو رهبر دست داد و در میان آنان بر روی فرش سرخ به سوی میدان تیانآنمن قدم زد. در این میدان، هزاران نفر سرود های میهن پرستانه خواندند، سربازان به صورت منظم رژه رفتند و با شلیک توپ، هشتادمین سالگرد تسلیم جاپان در جنگ جهانی دوم گرامی داشته شد.
شی در سخنرانی خود گفت: «احیای ملت چین غیرقابل توقف است و آرمان بشریت برای صلح و توسعه پیروز خواهد شد.» او هشدار داد که جهان با «انتخاب میان صلح یا جنگ» روبرو است.
این نمایش ۷۰ دقیقهای، هفتهای از دیپلماسی را به پایان رساند که در آن شی میزبان نشست سازمان همکاری شانگهای در تیانجین بود و در آن رفتار «قلدرمآبانه» غرب را محکوم کرد.
پوتین از جنگ روسیه در اوکراین دفاع کرد، در حالی که شی تلاش کرد چین را به عنوان مرکز اتحاد های منطقهای خارج از نفوذ غرب معرفی کند.
حضور کیم برای اولین بار در یک رویداد عمومی با هر دو رهبر، شی و پوتین، بود و تنها دومین سفر گزارش شده او به خارج از کشور در شش سال گذشته محسوب می شود. او با قطار به همراه دخترش، کیم جو-آه، به پکن رسید و توسط وانگ یی، وزیر خارجه چین استقبال شد.
گفته می شود که تمرینات شامل موشک های ضدکشتی، طیارات بدون سرنشین، سیستم های دفاع موشکی و آنچه که به نظر می رسید یک سلاح لایزری جدید باشد، بود. مقامات اعلام کردند که تمام تجهیزات به صورت داخلی تولید شده و در خدمت فعال قرار دارند.
واکنش ترامپ
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در پاسخ به این گردهمایی پرآوازه، رهبران سه کشور را به توطئه علیه واشنگتن متهم کرد. او گفت: «من اصلاً نگران نیستم، نه.» اما افزود که آنان در پکن «علیه ایالات متحده توطئه می کنند.»
ترامپ همچنین گفت: «بسیاری از امریکایی ها در تلاش چین برای پیروزی و افتخار جان خود را از دست دادند. امیدوارم که آنان به درستی برای شجاعت و فداکاری شان مورد احترام و یاد آوری قرار گیرند!»
رهبران حاضر در این مراسم شامل مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، مین آنگ هلاینگ، رئیس حکومت نظامی میانمار، رابرت فیکو، نخست وزیر سلواکیا، الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان، خورلسوخ اوخنا، رئیس جمهور مغلستان، شوکت میرضیایف، رئیس جمهور اوزبیکستان و الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، بودند.
این رژه به مناسبت پیروزی چین در مبارزه این کشور علیه اشغال جاپان در جریان جنگ جهانی دوم برگزار شد.
آخرین رژه بزرگ نظامی که این مناسبت را گرامی داشت، در سال ۲۰۱۵ برگزار شده بود.