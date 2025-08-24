عملیات نجات گسترده

تیم‌ های اضطراری یک عملیات نجات گسترده را با استفاده از هشت هلیکوپتر انجام دادند. مارگارت فرنتینو، رئیس سازمان Mercy Flight که یک ارائه‌ دهنده خدمات امبولانس هوایی است، این موضوع را اعلام کرد.

راننده بس زنده ماند و با مقامات همکاری می ‌کند. پولیس اعلام کرد که تاکنون هیچ اتهامی علیه او مطرح نشده است.

کاتی هوچول، والی نیویورک، گفت که مقامات ایالتی و محلی به قربانیان کمک می ‌کنند. در همین حال، سناتور چاک شومر با ابراز تسلیت نوشت: «من نسبت از دست دادن این عزیزان و زخمی شدن دیگران بسیار متأثرم و برای خانواده‌ هایشان دعا می ‌کنم. از شجاعت نیرو های امدادی که در صحنه حضور داشتند، سپاسگزارم.»

پس از این حادثه غم‌انگیز، شبکه منطقه‌ای اهدای خون و اعضای Connect Life درخواست فوری برای اهدای خون صادر کرد.

آبشار نیاگارا که در مرز ایالات متحده و کانادا قرار دارد، یکی از پربازدیدترین جاذبه‌ های طبیعی در امریکای شمالی است و سالانه میلیون‌ها توریست را جذب می ‌کند. بسیاری از این گردشگران با تورهای سازمان‌ یافته بس مانند همان بس که در حادثه روز جمعه دخیل بود، به این مکان سفر می‌ کنند.