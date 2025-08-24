پنج مسافر روز جمعه در حادثهای جان باختند که در آن یک بس سیاحتی با بیش از ۵۰ سرنشین از آبشار نیاگارا به سوی شهر نیویورک در حرکت بود و در شاهراهی در غرب نیویورک تصادم کرد. پولیس ایالتی این خبر را تأیید کرده است.
این حادثه حدود ۴۰ کیلومتر شرق شهر بوفالو، نزدیک شهرک پمبروک رخ داد، زمانی که بس از یک سفر یک روزه به این مکان مشهور توریستی در مرز ایالات متحده و کانادا باز می گشت.
آندره ری از پولیس ایالتی گفت که یافته های ابتدایی نشان می دهد راننده حواس پرت شده، کنترل موتر را از دست داده و قبل از تصادم بیش از حد اشترنگ را چرخانده است.
او افزود: «خطای میکانیکی و همچنین تأثیرات ناشی از مستی یا مصرف مواد مخدر رد شده است.»
مقامات تأیید کردند که قربانیان هندی ها، چینی ها و فیلیپینی ها بوده اند. مترجمان برای کمک به بازماندگان اعزام شدند. در حالی که پنج نفر جان باختند، هیچ کس دیگر در وضعیت تهدید کننده زندگی گزارش نشده است. چندین مسافر تحت درمان قرار گرفتند و مرخص شدند.
از میان ۵۴ نفر سرنشین بس، شش نفر از اتباع چین بودند. به گزارش تلویزیون دولتی چین (CCTV)، پنج نفر از آنها جراحات جزئی برداشتند و از بیمارستان مرخص شدند، در حالی که یک نفر هنوز تحت عملیات جراحی قرار داشت.
عملیات نجات گسترده
تیم های اضطراری یک عملیات نجات گسترده را با استفاده از هشت هلیکوپتر انجام دادند. مارگارت فرنتینو، رئیس سازمان Mercy Flight که یک ارائه دهنده خدمات امبولانس هوایی است، این موضوع را اعلام کرد.
راننده بس زنده ماند و با مقامات همکاری می کند. پولیس اعلام کرد که تاکنون هیچ اتهامی علیه او مطرح نشده است.
کاتی هوچول، والی نیویورک، گفت که مقامات ایالتی و محلی به قربانیان کمک می کنند. در همین حال، سناتور چاک شومر با ابراز تسلیت نوشت: «من نسبت از دست دادن این عزیزان و زخمی شدن دیگران بسیار متأثرم و برای خانواده هایشان دعا می کنم. از شجاعت نیرو های امدادی که در صحنه حضور داشتند، سپاسگزارم.»
پس از این حادثه غمانگیز، شبکه منطقهای اهدای خون و اعضای Connect Life درخواست فوری برای اهدای خون صادر کرد.
آبشار نیاگارا که در مرز ایالات متحده و کانادا قرار دارد، یکی از پربازدیدترین جاذبه های طبیعی در امریکای شمالی است و سالانه میلیونها توریست را جذب می کند. بسیاری از این گردشگران با تورهای سازمان یافته بس مانند همان بس که در حادثه روز جمعه دخیل بود، به این مکان سفر می کنند.